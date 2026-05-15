Keputusan Berani Didier Deschamps: Eduardo Camavinga Absen dari Skuad Prancis di Piala Dunia 2026

Timnas Prancis membuat geger dunia sepak bola setelah mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026 tanpa nama Eduardo Camavinga karena alasan konsistensi dan kebugaran.

Timnas Prancis secara resmi telah merilis daftar nama pemain yang akan berjuang membawa pulang trofi juara pada ajang Piala Dunia 2026 . Pengumuman ini seketika menjadi pusat perhatian dunia sepak bola dan memicu berbagai reaksi keras serta perdebatan panas di kalangan penggemar maupun pengamat olahraga.

Hal ini disebabkan oleh sebuah kejutan besar yang dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps, yakni tidak menyertakan nama Eduardo Camavinga dalam skuad pilihan utamanya. Keputusan tersebut dianggap sangat tidak terduga karena Camavinga selama ini dipandang sebagai salah satu aset paling berharga di lini tengah Les Bleus. Pemain bintang Real Madrid tersebut memiliki rekam jejak yang impresif, bahkan ia merupakan bagian krusial dalam perjalanan Prancis saat mencapai babak final Piala Dunia 2022 di Qatar beberapa tahun silam.

Namun, Deschamps tampaknya memiliki visi yang berbeda untuk turnamen kali ini. Pelatih berusia 57 tahun tersebut menegaskan bahwa ia lebih mengutamakan konsistensi performa aktual dan kondisi kebugaran fisik pemain sepanjang musim berjalan, daripada sekadar melihat nama besar atau pengalaman masa lalu di turnamen internasional. Absennya Camavinga segera menjadi topik utama yang diperbincangkan secara luas di Prancis. Banyak pihak yang berpendapat bahwa gelandang berusia 23 tahun itu masih sangat layak mendapatkan tempat mengingat kualitas teknis dan kemampuannya dalam mengontrol permainan.

Namun, jika menilik lebih dalam, musim ini memang menjadi periode yang cukup berat bagi Camavinga. Ia harus berjuang melawan beberapa cedera yang menghambat ritme bermainnya, sehingga ia kesulitan untuk mendapatkan menit bermain reguler di klubnya, Real Madrid. Faktor kurangnya jam terbang inilah yang diduga kuat menjadi alasan utama di balik ketegasan Deschamps. Dalam pernyataan resminya, sang pelatih mengakui bahwa mencoret pemain sekaliber Camavinga bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil.

Meski demikian, ia merasa bahwa komposisi skuad yang dipilih saat ini adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan strategis tim untuk menghadapi persaingan yang sangat sengit di Piala Dunia 2026 mendatang. Persaingan di sektor lini tengah Prancis memang sangatlah kompetitif dan penuh dengan talenta luar biasa. Les Bleus masih memiliki deretan gelandang kelas dunia seperti Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Manu Kone, hingga bintang muda Warren Zaire-Emery yang menunjukkan performa sangat stabil sepanjang musim.

Selain Camavinga, kejutan lain muncul dari sektor penjaga gawang. Lucas Chevalier, kiper potensial dari PSG, justru gagal masuk ke dalam skuad. Chevalier sebelumnya diprediksi akan menjadi pesaing utama bagi Mike Maignan, namun minimnya menit bermain di PSG membuat posisinya tergeser. Sebagai gantinya, Deschamps memberikan kepercayaan kepada Robin Risser, kiper dari klub Lens.

Risser tampil sangat memukau di Ligue 1 dan berhasil membawa timnya memiliki salah satu pertahanan terbaik. Meskipun diproyeksikan sebagai pilihan ketiga setelah Maignan dan Brice Samba, pemanggilan Risser menegaskan bahwa performa terkini adalah tolok ukur utama dalam seleksi pemain. Sementara itu, di lini depan, Prancis tetap tampil menakutkan dengan kombinasi pemain bintang dan talenta muda. Kylian Mbappe tetap menjadi ujung tombak utama dan tumpuan harapan Les Bleus dalam upaya meraih gelar juara dunia ketiga mereka.

Selain Mbappe, Prancis diperkuat oleh nama-nama tajam seperti Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, hingga wonderkid berbakat Desire Doue. Salah satu poin menarik adalah masuknya Jean-Philippe Mateta ke dalam daftar akhir, yang dipilih Deschamps untuk menggeser posisi Randal Kolo Muani karena ketajamannya yang luar biasa musim ini. Dengan kedalaman skuad yang sangat mumpuni, Prancis kembali menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Walaupun begitu, Deschamps tetap mengingatkan para pemainnya agar tidak jemawa dan tetap rendah hati, karena ia menyadari bahwa banyak negara lain juga datang dengan kekuatan maksimal mereka. Prancis kini tergabung dalam jajaran negara unggulan bersama Brasil, Argentina, Inggris, dan Spanyol, membuat ekspektasi publik semakin tinggi terhadap performa mereka nantinya





