Kepulangan Kloter Pertama Jamaah Haji Surabaya: 378 Jiwa Tiba dengan Layanan Seamless Corridor

Rombongan kloter pertama jamaah haji asal Surabaya sebanyak 378 orang tiba dengan lancar di Debarkasi Surabaya. Implementasi Layanan Seamless Corridor berhasil mempercepat proses imigrasi dan kesehatan tanpa membongkar bagasi. Dua jamaah tidak menyertai karena satu wafat sebelum puncak haji dan satu lagi masih dirawat di Arab Saudi. PPIH memastikan hak-hak mereka terpenuhi, termasuk santunan asuransi untuk ahli waris dan perawatan medis untuk yang masih dirawat. Hingga saat ini tercatat 34 jamaah Indonesia meninggal di Tanah Suci dan pemerintah berjanji menangani semua kasus dengan prosedur terkait. Inovasi ini diharapkan menjadi standar untuk kloter berikutnya.

Kepulangan jamaah haji kloter pertama asal Surabaya tiba dengan lancar pada Senin malam, menandai awal proses pemulangan haji Indonesia dari Tanah Suci. Sebanyak 378 jamaah dan petugas dari rombongan yang awalnya berjumlah 380 orang tiba di Debarkasi Surabaya.

Dua jamaah tidak hadir dalam kloter pertama: satu meninggal dunia sebelum puncak haji dan satu lainnya, Abdul Djalal, masih dirawat di Rumah Sakit Al-Noor, Arab Saudi karena sakit. PPIH memastikan hak-hak para jemaah yang berhalangan tetap terpenuhi, termasuk santunan asuransi untuk ahli waris serta pemulangan bagi yang masih dirawat jika kondisinya memungkinkan. Sistem Layanan Seamless Corridor diterapkan untuk mempercepat proses kedatangan.

Inovasi ini mengintegrasikan layanan keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan dalam satu alur, sehingga jamaah tidak perlu membongkar tas atau mengeluarkan paspor untuk distempel. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Mohammad As'adul Anam, menjelaskan bahwa langkah ini mengurangi beban fisik jamaah setelah perjalanan panjang dan meningkatkan efisiensi. Jawa Timur menjadi provinsi kedua setelah Jakarta yang berhasil mengimplementasikan sistem ini, dan PPIH berharap semua kloter berikutnya dapat merasakan kemudahan yang sama.

Hingga saat ini, PPIH mencatat 34 jamaah haji asal Indonesia yang meninggal di Arab Saudi. Pemerintah menegaskan kontinuitas dalam menangani kasus-kasus tersebut dengan memberikan santunan asuransi senilai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah dibayar, dan proses pencairan diharapkan selesai sebelum kepulangan kloter masing-masing. PPIH terus berkoordinasi untuk memastikan setiap Meyelamatkan jamaah mendapatkan perlakuan terbaik sesuai prosedur.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dan relawan dalam meningkatkan mutu layanan, merangkul keluarga, serta menerapkan inovasi teknis menjadi fokus utama dalam proses kepulangan jamaah haji tahun ini





