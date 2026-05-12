Police uncover the modus operandi of the suspected fiancee who manipulated and married his victim for real in order to deceive the torment of the victim and then make him commit a sexual assault. Using his position as a pondok pesantren director, the suspect repeatedly committed sexual assault against the victim. The suspect has been held since Monday, May 11, 2022. The victim was first sexually assaulted by the suspect on Monday, April 27, 2025, at 8 pm.

KEPOLISIAN Resor atau Polres Jepara mengungkap modus kiai tersangka kekerasan seksual di Jepara. Tersangka berinisial IAJ, 60 tahun, itu sudah ditahan sejak Senin, 11 Mei 2026 karena sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang cukup.

"Fokus kami bukan hanya penegakan hukum, tapi juga rehabilitasi dan jaminan hak-hak korban melalui pendampingan psikologis," kata Kepala Polres Jepara Ajun Komisaris Besar Hadi Kristanto pada Selasa, 12 Mei 2026. Peristiwa kekerasan seksual itu pertama kali dialami korban pada Ahad malam, 27 April 2025. Tersangka memanipulasi dan menikahi secara siri korban secara fiktif di gudang pondok pesantren. Tersangka juga memberi mahar uang Rp 100 ribu.

Tersangka kemudian memperkosa korban. Mengandalkan posisinya sebagai pimpinan pondok pesantren, tersangka berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tersangka dijerat Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu, Pasal 418 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai penyalahgunaan kepercayaan atau hubungan keadaan untuk melakukan perbuatan cabul di lembaga pendidikan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Hadi mengimbau masyarakat jika terjadi peristiwa serupa agar melapor ke polisi.

"Kami menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas korban serta akan menangani perkara secara profesional bersama dinas terkait," tuturnya.





