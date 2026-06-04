Kepergian Vlahovic: Juventus Buru Enam Striker Baru

Dusan Vlahovic akan hengkang dari Juventus pada 30 Juni. Bianconeri bergerak cepat dengan menyusun daftar enam kandidat pengganti, termasuk Alexander Sorloth, Randal Kolo Muani, Darwin Nunez, dan lainnya.

Kepergian Dusan Vlahovic dari Juventus dipastikan akan segera berakhir dalam waktu kurang dari satu bulan. Penyerang tajam asal Serbia ini akan pergi dengan status bebas transfer pada tanggal 30 Juni mendatang.

Keputusan mengejutkan ini terjadi setelah negosiasi perpanjangan kontrak antara sang pemain dan pihak klub menemui jalan buntu. Bianconeri kini harus bergerak cepat untuk menambal celah besar di lini serang mereka untuk musim 2026-2027. Kehilangan striker bintang tentu menjadi pukulan telak bagi skema permainan Si Nyonya Tua musim depan. Manajemen klub dikabarkan langsung menyusun daftar belanja penyerang baru demi menjaga daya gedor tim.

Kabar kepergian Vlahovic langsung memicu berbagai rumor transfer yang mengaitkan sejumlah nama besar dengan raksasa Italia tersebut. Setidaknya ada enam kandidat kuat yang kini sedang dalam radar pantauan Juventus. Sorloth menjadi man of the match setelah berhasil mencetak hattrick dalam kemenangan 4-1 Atletico Madrid. Alexander Sorloth yang kini membela Atletico Madrid muncul sebagai salah satu target utama Juventus di bursa transfer.

Pihak klub bahkan dilaporkan telah menggelar pertemuan krusial dengan pihak sang pemain baru-baru ini. Nama lain yang juga menjadi prioritas kuat adalah Randal Kolo Muani dari klub raksasa Prancis. PSG kabarnya bersedia melepas penyerang tersebut dengan mahar sekitar 30 juta Euro pada musim panas ini. Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace melengkapi daftar tiga target awal yang terus dipantau perkembangannya sejak jendela transfer Januari lalu.

Terkait perburuan para striker ini, beberapa media Italia memberikan laporan yang beragam mengenai siapa yang menjadi prioritas mutlak Bianconeri. Selain tiga nama awal, Juventus juga memiliki beberapa opsi penyerang lain yang tidak kalah berkualitas. Darwin Nunez yang memiliki rekam jejak cukup mentereng kabarnya turut masuk dalam agenda belanja klub asal Turin ini. Mantan bintang Liverpool tersebut memang berstatus sebagai target di barisan kedua dalam rencana transfer Bianconeri.

Meski demikian, kualitas penyerang internasional Uruguay itu tetap dianggap layak untuk memimpin lini serang Juventus. Raksasa Serie A ini juga masih melirik potensi dari dua penyerang lain yang memiliki pengalaman matang di kompetisi top Eropa. Mauro Icardi dari Galatasaray dan Goncalo Ramos dari PSG terus dipantau secara intensif oleh pemandu bakat Juventus. Kepergian Vlahovic memaksa Juventus untuk berburu striker baru di bursa transfer musim panas ini.

Dengan banyaknya kandidat yang tersedia, Bianconeri harus memilih dengan cermat siapa yang paling cocok dengan sistem permainan pelatih. Penggemar Si Nyonya Tua tentu berharap manajemen bisa mendatangkan penyerang berkualitas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Vlahovic. Persaingan di Serie A musim depan diprediksi akan semakin ketat, sehingga kehadiran striker tajam menjadi krusial bagi ambisi Juventus meraih scudetto. Selain itu, performa di Liga Champions juga membutuhkan lini depan yang produktif.

Keputusan transfer dalam beberapa pekan ke depan akan sangat menentukan nasib Juventus di musim mendatang





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Juventus Dusan Vlahovic Transfer Striker Serie A

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