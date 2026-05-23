Kepala Bagian Pertanian Jawa Barat, Panjaitan Darmawan, saat ini menjabat sebagai Komandan Otoritas TNI ke-4 Jaksa Pemuda Detachment (JP-DK) di Bandung.

Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menyerahkan penghargaan kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Darmawati di Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (22/5/2026). ANTARA/HO- Kemenag Sulsel MAN 2 Makassar bahkan menjadi salah satu rujukan pengembangan digitalisasi madrasah di Indonesia Timur.

Makassar - Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan sembilan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) terbaik salah satunya MAN 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berhasil menjadi madrasah unggulan nasional atas prestasinya. Kepala MAN 2 Kota Makassar, Darmawati melalui keterangannya diterima di Makassar, Sabtu, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh warga madrasah dalam membangun ekosistem pendidikan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Alhamdulillah, MAN 2 Makassar menjadi madrasah unggulan nasional oleh Kementerian Agama RI. Ada sembilan Madrasah Aliyah yang menjadi terbaik dan MAN 2 Makassar salah satunya," ujarnya. Darmawati mengatakan, MAN 2 Kota Makassar terus berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan berbasis digital yang inovatif diantaranya Learning Managemen Sistem (LMS Appakabaji) dan aplikasi layanan terpadu digital (Sipadu), sekaligus memperkuat karakter dan budaya riset peserta didik.

Jadi MAN 2 Makassar dikenal sebagai madrasah unggulan akademik nasional, tetapi juga aktif mengembangkan program digitalisasi layanan pendidikan melalui berbagai platform terintegrasi. Demikian MAN 2 Makassar menegaskan posisinya sebagai madrasah modern yang mampu memadukan keunggulan akademik, penguatan karakter, dan transformasi digital dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI KH Nasaruddin Umar dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno menyerahkan penghargaan itu kepada Kepala MAN 2 Kota Makassar, Darmawati, di Serpong, Jumat (22/5).

Penyerahan penghargaan dikemas bersamaan momen Madrasah Mendunia dan Penyerahan Sertifikat International Baccalaureate (IB) Diploma Programme kepada MAN Insan Cendekia Serpong. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kemenag MAN 2 Makassar Meditasi Meditasi Di Kantor Kemenag Persyarikatan Meditasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hijrah Digital dan Influencer Agama Disebut Harus Diiringi Kedalaman IlmuFenomena hijrah digital dan maraknya influencer agama dinilai bagian perubahan besar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan menjalankan agama di era digital.

Read more »

Kepala BGN Klarifikasi Soal Intervensi Formula Bayi dalam Program MBG: Hanya untuk Kasus TertentuKepala BGN jelaskan intervensi formula bayi hanya untuk kasus tertentu dalam Program MBG. Klarifikasi soal susu formula dan perlindungan ASI eksklusif.

Read more »

Prabowo Undang Eks Gubernur BI ke Istana, Bahas Strategi Antisipasi KrisisPrabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Read more »

Kumpulan Hoaks Dana Bantuan DAP dari Australia Beredar di Medsos, Cek FaktanyaInformasi hoaks yang menyasar umat Kristiani ini kerap mencatut nama Kementerian Agama (Kemenag) hingga tokoh agama.

Read more »