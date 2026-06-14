Artikel ini membahas pentingnya mengunyah makanan dengan benar sebagai bagian awal dari proses pencernaan. Dijelaskan manfaat mengunyah yang cukup bagi penyerapan nutrisi, kesehatan tulang rahang, dan fungsi kognitif, terutama di usia tua. Artikel juga mengulas aspek sejarah evolusi kemampuan mengunyah manusia dan fenomena Horace Fletcher yang dikenal sebagai Sang Pengunyah Agung.

Manusia memiliki kebiasaan mengunyah makanan yang unika dibandingkan spesies lain. Proses mengunyah, atau mastikasi, adalah langkah pertama dalam sistem pencernaan yang memecah makanan menjadi partikel kecil dengan bantuan gigi, lidah, dan otot-otot rahang.

Selain itu, mengunyah juga merangsang produksi air liur yang mengandung enzim seperti amilase yang memulai pemecahan karbohidrat. Meski ada saran umum untuk mengunyah sekitar 20-30 kali, banyak orang mengunyah terlalu sedikit karena gaya hidup yang cepat. Aktivitas mengunyah terkadang dianggap tidak penting, padahal manfaatnya besar untuk pencernaan, penyerapan nutrisi, dan kesehatan tulang rahang.

Sayangnya, kebiasaan mengunyah yang tidak sempurna dapat menimbulkan masalah pada saluran pencernaan seperti kembung, begah, dan sembelit, karena makanan yang tidak cukup dihancurkan menambahkan beban kerja pada lambung dan usus. Selain itu, kurangnya aktivitas mengunyah juga dikaitkan dengan asupan energi yang kurang optimal, terutama bagi lansia yang rentan memiliki masalah kognitif dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa proses mengunyah yang memadai dapat meningkatkan kualitas nutrisi yang diserap dan mendukung fungsi kognitif di usia tua.

Secara historis, evolusi manusia menunjukkan perubahan signifikan dalam kemampuan mengunyah. Nenek moyang manusia millions of years ago memiliki gigi dan rahang yang kuat untuk mengunyah makanan keras seperti buah berdaging dan biji-bijian. Namun, seiring waktu, perkembangan teknologi masak, pertanian, dan olahan makanan membuat manusia modern mengunyah dengan waktu lebih singkat-hanya sekitar 35 menit per hari-dibandingkan dengan primata seperti simpanse yang butuh 4,5 jam. Perubahan ini juga memengaruhi ukuran gigi dan rahang manusia yang menjadi lebih kecil.

Meskipun durasi mengunyah berkurang, tujuan utamanya tetap sama: memperoleh energi maksimal dari makanan untuk makhluk berdarah panas. Di awal abad ke-20, figuran Horace Fletcher viral dengan teori pengunyah ekstremnya. Ia mengunyah hingga ratusan kali, seperti bawang merah sebanyak 722 kali, dan mengklaim bahwa makanan harus sampai benar-benar cair sebelum ditelan. Ia percaya bahwa pengunuhan that Extreme bisa menghemat banyak uang karena meningkatkan efisiensi pencernaan dan mengurangi penyakit.

Meski metodenya yang berlebihan tidak disarankan, ide dasarnya tentang pentingnya mastikasi yang cukup tetap relevan. Hari ini, dokter dan ahli gizi umumnya menyarankan mengunyah sekitar 20-30 kali per gigitan untuk makanan padat, sedangkan makanan lunak bisa kurang. Kuncinya adalah mengurangi kecepatan makan dan mastikasi secara menyeluruh agar makanan terolah dengan baik sebelum masuk ke lambung. Hal ini tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga memberikan sinyal ke otak tentang kenyang, yang dapat mencegah kelebihan berat badan





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