Kepastian Masa Kerja Guru Non-ASN: Pemerintah Tetap Membutuhkan Keberadaan Mereka Hingga 2027

Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pemerintah masih membutuhkan keberadaan lebih dari 200.000 guru non-ASN yang terdata di Dapodik. Kemendikbudristek telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk memberikan kepastian perpanjangan masa kerja dan penggajian, serta insentif bagi guru non-ASN yang memenuhi syarat.

Informasi mengenai keberlanjutan masa kerja guru non-ASN pada tahun 2027 kembali menjadi sorotan. Akun Instagram @ogankomeringilir.info mengunggah informasi ini pada hari Minggu, 3 April 2026.

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani, pemerintah masih sangat membutuhkan keberadaan guru non-ASN untuk mendukung sistem pendidikan nasional. Saat ini, terdapat lebih dari 200.000 guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan masih aktif mengajar di sekolah negeri. Nunuk menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan kebutuhan yang berkelanjutan terhadap tenaga pengajar non-ASN, terutama dalam memenuhi kebutuhan guru di berbagai daerah, khususnya wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Pemerintah menyadari peran krusial mereka dalam menjaga kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk memberikan kepastian dan dukungan kepada para guru non-ASN, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran ini mengatur mengenai perpanjangan masa kerja serta mekanisme penggajian bagi guru non-ASN. Lebih lanjut, surat edaran tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik namun belum memenuhi beban kerja.

Mereka akan menerima insentif dari Kemendikbudristek sebagai bentuk apresiasi dan dukungan. Selain itu, guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik juga akan mendapatkan insentif serupa. Nunuk Suryani menjelaskan bahwa penerbitan surat edaran ini bertujuan untuk memberikan referensi yang jelas kepada pemerintah daerah (pemda) agar dapat memperluas jangkauan dukungan kepada guru non-ASN di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa guru non-ASN tetap termotivasi dan dapat memberikan kontribusi optimal dalam proses pembelajaran.

Pentingnya guru non-ASN juga ditekankan dalam konteks pemenuhan kebutuhan guru di wilayah 3T. Wilayah-wilayah ini seringkali menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan guru berstatus ASN. Oleh karena itu, keberadaan guru non-ASN menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada guru non-ASN, baik melalui perpanjangan masa kerja, insentif, maupun pengembangan profesional.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Dukungan terhadap guru non-ASN merupakan investasi strategis untuk masa depan pendidikan Indonesia. Kemendikbudristek terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para guru non-ASN, sehingga mereka dapat fokus pada tugas mulia mencerdaskan bangsa. Informasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketenangan bagi para guru non-ASN di seluruh Indonesia





