Kepastian Jadwal Keberangkatan Megawati Hangestri ke Korea Selatan untuk V League 2026/2027

Megawati Hangestri dipastikan akan bergabung dengan Hyundai Hillstate di V League 2026/2027. Media Korea Selatan mengungkap jadwal keberangkatan mulai 1 Juli, setelah sebelumnya pelatih kepala klub meninjau langsung kondisinya di Indonesia.

Perhatian publik voli Indonesia kini beralih ke jadwal keberangkatan Megawati Hangestri ke Korea Selatan untuk bergabung dengan Hyundai Hillstate di V League 2026/2027. Setelah dipastikan sebagai pemain kuota Asia, megabintang yang dijuluki Megatron itu diprediksi akan segera terbang ke Negeri Ginseng dalam waktu dekat.

Sebuah media Korea Selatan, My Daily, mengungkap bahwa para pemain kuota Asia sudah bisa bergabung dengan klub masing-masing mulai 1 Juli 2026. Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar sejak akhir musim lalu. My Daily juga menyoroti kemungkinan Megawati akan mengunjungi Jecheon untuk mendukung tim nasional Indonesia yang tengah berlatih di sana. Hal ini menunjukkan bahwa proses kepindahan Megawati berjalan lancar dan ia akan segera memulai persiapan bersama tim barunya.

Sebelum resmi direkrut, kondisi fisik Megawati menjadi perhatian serius manajemen Hyundai Hillstate. Cedera lutut yang dialaminya sempat membuat proses perekrutan tertunda. Untuk memastikan kesiapan sang pemain, pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, terbang langsung ke Indonesia guna memantau kondisi Megawati secara langsung. Kunjungan tersebut menjadi langkah khusus yang diambil klub sebelum mengambil keputusan final.

Setelah melakukan pemantauan dan komunikasi intensif, Hyundai Hillstate akhirnya yakin untuk merekrut opposite hitter terbaik Indonesia itu. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya Megawati bagi rencana tim di musim depan. Megawati bukanlah nama asing bagi V League. Sebelumnya, ia telah membela Pink Spiders dan meraih pengalaman berharga di kompetisi tertinggi Korea Selatan.

Kini, bersama Hyundai Hillstate, Megawati diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk membawa tim bersaing di papan atas. Musim ini, Hyundai Hillstate berambisi merebut gelar juara setelah sebelumnya absen lama. Kehadiran Megawati sebagai pemain kuota Asia diharapkan bisa menjadi pembeda. Para penggemar voli Indonesia pun antusias menanti aksinya di lapangan.

Dengan jadwal yang semakin jelas, publik tinggal menunggu momen Megawati menginjakkan kaki di Korea Selatan untuk memulai petualangan barunya. Dukungan dari tanah air pun terus mengalir, berharap Megawati tetap fit dan mampu menunjukkan performa terbaiknya di V League musim depan





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