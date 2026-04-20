Kepanikan Melanda ASN Saat Kebakaran Hebat Melanda Gedung D Kemendagri

Kebakaran hebat melanda Gedung D Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah ASN menceritakan upaya penyelamatan diri yang dramatis saat asap dan api mulai mengepung area gedung.

Peristiwa kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kawasan Pasar Minggu , Jakarta Selatan, pada Senin (20/4/2026) siang, menyisakan kepanikan mendalam bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lokasi tersebut. Salah seorang saksi mata, Agus, menuturkan detik-detik menegangkan saat api mulai berkobar. Ia menceritakan bahwa dirinya sedang berada di lantai tiga gedung saat menghadiri sebuah rapat penting bersama puluhan rekan kerjanya.

Suasana yang awalnya tenang seketika berubah mencekam ketika asap hitam tebal tiba-tiba membumbung tinggi dari salah satu ruangan, memicu alarm bahaya yang membuat seluruh penghuni gedung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Agus menjelaskan bahwa ia segera bergegas menuju tangga darurat untuk keluar dari gedung. Namun, perjuangannya tidak mudah karena akses tangga darurat sudah dipenuhi oleh kepulan asap pekat dan percikan api yang mulai menjalar dari bagian bawah gedung. Situasi ini memicu kepanikan massal di antara para pegawai yang terjebak di dalam gedung. Karena akses utama terhambat, sebagian pegawai terpaksa mengambil keputusan berisiko dengan mencari jalur keluar alternatif melalui selasar gedung hingga mengevakuasi diri melalui jendela. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih menjadi misteri. Agus mengaku sangat terkejut dan belum mendapatkan informasi resmi mengenai titik awal api berasal, mengingat ini adalah pengalaman pertama baginya menghadapi bencana kebakaran di lingkungan kerja. Respon cepat langsung diberikan oleh pihak berwenang tak lama setelah laporan masuk pada pukul 13.38 WIB. Sebanyak 75 personel yang terbagi dalam 19 unit Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan segera dikerahkan menuju lokasi kejadian. Petugas mulai melakukan operasi pemadaman dan lokalisasi api pada pukul 13.47 WIB guna memastikan kobaran api tidak merembet ke gedung lain di kompleks Kemendagri yang terdiri dari lima bangunan utama, yakni Gedung A hingga E. Peristiwa ini berdampak pada operasional Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkantor di gedung tersebut. Saat ini, pihak kepolisian dan dinas terkait masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab utama kebakaran tersebut, sembari menunggu arahan lebih lanjut mengenai kondisi gedung serta nasib dokumen-dokumen penting yang berada di dalamnya





