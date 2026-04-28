Kepala Staf Kepresidenan Sampaikan Duka Cita Atas Tragedi Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tabrakan kereta api di Bekasi Timur. Presiden Prabowo Subianto juga telah meninjau langsung kondisi korban di RSUD Bekasi dan berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan belasungkawa yang mendalam atas tragedi tabrakan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur pada Senin malam.

Pernyataan duka cita ini disampaikan Dudung melalui keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026. Ia menyampaikan harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan batin dan ketabahan dalam menghadapi cobaan berat ini. Dudung menyatakan, “Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa semalam di Bekasi Timur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan para korban meninggal dunia ditempatkan di sisi Allah SWT.

” Ungkapan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap musibah yang menimpa masyarakat. Selain itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, meyakinkan publik bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap penanganan tragedi ini. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto secara langsung turun ke lapangan untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat di RSUD Bekasi pada Selasa pagi. Qodari berharap agar seluruh korban kecelakaan mendapatkan perawatan medis yang terbaik dan secepatnya pulih.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap seluruh sistem perkeretaapian nasional untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

“Semoga penanganan dapat dilakukan dengan baik dan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan sistem transportasi kita. Kita harus memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali,” tegas Qodari. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik sebagai prioritas utama. Investigasi mendalam akan dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah melakukan tinjauan langsung ke RSUD Bekasi untuk melihat kondisi para korban tabrakan kereta api. Kunjungan ini dilakukan menyusul insiden tabrakan antara kereta commuter line dan kereta api jarak jauh yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April. Presiden menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Investigasi ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli perkeretaapian, untuk memastikan bahwa semua aspek penyebab kecelakaan dapat diidentifikasi dengan akurat. Hasil investigasi akan menjadi dasar untuk perbaikan sistem perkeretaapian dan peningkatan keselamatan penumpang. Pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga mereka, termasuk bantuan medis, psikologis, dan finansial. Upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur juga akan segera dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional kereta api di masa mendatang.

Tragedi ini menjadi pengingat penting akan perlunya peningkatan terus-menerus dalam hal keselamatan transportasi publik di Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh masyarakat





