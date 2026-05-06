Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman Kunjungi MUI untuk Memperkuat Komunikasi Pemerintah dan Ulama

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan para ulama, serta mendengarkan saran dan masukan dari tokoh-tokoh agama untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Mei 2026, atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Perjalanan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan para ulama, sebagai bagian dari peran baru Dudung yang ditunjuk Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Dudung menyatakan bahwa silaturahmi ini sangat penting bagi dirinya sebagai pejabat baru yang mewakili pemerintah. Ia mengakui bahwa peran ini membutuhkan kerjasama yang erat dengan tokoh-tokoh agama untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Selama kunjungan, Dudung mendengarkan berbagai saran dan masukan dari para ulama, yang dianggap sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Ia menegaskan bahwa setiap masukan akan dilaporkan kepada Presiden untuk tindak lanjuti, karena ini merupakan kewajiban fungsional dari Kantor Staf Kepresidenan. Selain itu, Dudung juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum MUI, Kiai Haji Anwar Iskandar, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anwar Iskandar mengingatkan semua pihak untuk menjaga tutur kata agar tidak menimbulkan kebencian dan fitnah yang dapat merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dudung juga menekankan bahwa stabilitas negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan institusi keagamaan seperti MUI. Dalam kunjungan tersebut, Dudung diterima oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat MUI, termasuk Wakil Ketua Umum MUI K.H. Cholil Nafis dan K.H. Marsudi Syuhud, serta para ketua bidang lainnya.

Pertemuan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan institusi keagamaan dalam menjaga kedaulatan negara





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman Majelis Ulama Indonesia Pemerintah Stabilitas Nasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KSP Sebut Program MBG Banyak Celah Korupsi: Salah Satunya Jual Beli TitikKepala Staf Presiden (KSP), Jenderal Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengaku program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki banyak celah korupsi.

Read more »

Dudung tegaskan tak lagi punya persoalan dengan RiziegKepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan hingga saat ini, secara pribadi tidak lagi memiliki persoalan dengan Habib Rizieq ...

Read more »

KSP dan KPK perkuat strategi nasional pencegahan korupsiKepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono di Kantor KSP, Jakarta, ...

Read more »

Dudung tegaskan tak lagi punya persoalan dengan RizieqKepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan hingga saat ini, secara pribadi tidak lagi memiliki persoalan dengan Habib Rizieq ...

Read more »

Temui Moeldoko, Dudung bahas strategi kawal program prioritasKepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemui mantan KSP Moeldoko untuk membahas strategi penguatan peran lembaga dalam mengawal berbagai program ...

Read more »

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy BerlebihanSikap Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang pasang badan membela Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra

Read more »