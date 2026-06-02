Kepala BPIP Ajak Generasi Muda Menerapkan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan ini disampaikan dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Kaskoopsudnas) Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Makoopsudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sejumlah pejabat tinggi Koopsudnas dan Kohanudnas hadir dalam kegiatan tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan melalui amanat tertulis yang dibacakan oleh Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Kaskoopsudnas) Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Makoopsudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (1/6/2026). Upacara tersebut dihadiri oleh personel Koopsudnas dan Kohanudnas, serta sejumlah pejabat utama Koopsudnas dan Kohanudnas, termasuk perwira tinggi bintang satu dan bintang dua.

Dalam amanatnya, Yudian Wahyudi menekankan pentingnya Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi sebagai panduan hidup yang harus diimplementasikan dalam every(aspek kehidupan. Ia mencontohkan nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sebagai fondasi yang dapat meneguhkan karakter bangsa, terutama di tengah dinamika global yang sering menyajikan Tantangan bagi identitas nasional. Generasi muda, sebagai ujung tombak masa depan, diharapkan dapat memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial, pendidikan, hingga partisipasi dalam pembangunan negara.

Sementara itu, Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo dalam sambutannya mengingatkan peran personel TNI dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ia menyatakan bahwa prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh pelaksana Pancasila di ranah publik, dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan integritas yang tak terbantahkan. Acara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Makoopsudnas juga menjadi momentum untuk menyatakan komitmen kolektif dalam menjaga keutuhan NKRI serta menolak segala bentuk ideologies yang bertentangan dengan Pancasila.

Hadir dalam upacara tersebut juga perwakilan dari berbagai instansi terkait, yang turut menegaskan solidaritas dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diusung Pancasila





Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026: Memaknai Tema, Gagasan 'Diplomasi Pancasila', Tantangan Eksistensi PancasilaPeringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Presiden Prabowo Subianto Imbas Konsep Ekonomi Pancasila dalam Peringatan Hari Lahir PancasilaPada peringatan Hari Lahir Pancasila di Kemlu RI, Jakarta, 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi Pancasila sebagai panduan pembangunan nasional, menekankan pengelolaan kekayaan alam sebagai amanah, fokus pada kesejahteraan rakyat, serta pentingnya kepentingan nasional dan hilirisasi.

