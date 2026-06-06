Kepala BGN Perkenalkan Wakil Kepala Baru dan Perbaiki Tata Kelola MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan dua Wakil Kepala BGN yang baru dan menyampaikan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026. Program MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang , mengadakan konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, untuk memperkenalkan dua Wakil Kepala BGN yang baru, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Ia juga menyampaikan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026, yang dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran. Program MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto





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Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang Program Makan Bergizi Gratis MBG Presiden Prabowo Subianto

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