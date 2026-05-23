Kepala Bank Indonesia: Masalah Rendahnya IHSG Terhadap two P Commandments

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah signifikan setelah pidato Presiden Prabowo Subianto. Padahal, IHSG mendekati level 6.000, artinya pasar sedang berada di area support level. Ternyata rendahnya IHSG dipengaruhi oleh dua kebijakan, yakni 'parkir' devisa hasil ekspor (DHE) dan kebijakan satu pintu ekspor komoditas SDA strategis. Sebagian kalangan menilai, kedua kebijakan ini terasa tidak solid

Beberapa hari terakhir, tepatnya setelah pidato Presiden Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat soal perubahan aturan ekspor komoditas sumber daya alam, pasar keuangan melemah cukup signifikan.

Pada Jumat (22/5/2026), pasar bahkan sempat anjlok hingga menyentuh angka 5.966. Secara menyeluruh, dalam tiga hari terakhir sejak Rabu (20/5/2026) sampai Jumat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah melemah 3 persen. Setelah sempat jatuh ke bawah level 6.000, IHSG sedikit-sedikit mendekati level tersebut. Penurunan itu tampak konsisten sejak pemerintah menerapkan kewajiban 'parkir' devisa hasil ekspor (DHE) pada awal Mei dan kebijakan satu pintu ekspor komoditas SDA strategis pada 20 Mei ini.

Sebagian kalangan menilai, perumusan dua kebijakan yang saling berdekatan ini terasa tidak solid. Pemerintah terkesan gagap dengan detail keputusan yang diambil. Dalam dua kasus ini, regulasi resmi sebagai payung hukum yang bisa dijadikan rujukan publik pun tak kunjung dirilis





