Kepala Bakom RI Tutup Jalur Hukum PTUN untuk Gibran Rakabuming

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa jalur hukum PTUN bagi Gibran Rakabuming sudah ditutup setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berlaku kekuatannya. Penegasan ini mengakhiri harapan Gibran atas peninjauan ulang ijazahnya.

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengumumkan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) bahwa jalur hukum PTUN bagi Gibran Rakabuming sudah tertutup rapat. Keputusan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait ijazah Gibran, sehingga proses hukum di pengadilan tenaga kerja tidak dapat dilanjutkan.

Putusan Pengadilan Membuat Jalur Hukum Tertutup

Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Pada keputusan tersebut, putusan dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak menemukan bukti fisik ijazah sekolah asing yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA.

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Stance Penegasan Syahganda dan Yusril Ihza

Sementara Syahganda menyatakan bahwa jalur PTUN sudah kosong, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan ruang di PTUN sudah habis. Menurut Yusril, harapan Gibran tidak lagi dapat diteruskan karena adanya putusan MA dan MK yang telah final.

Klaim Gibran terhadap Presiden

Gibran, mantan Wapres sekaligus calon presiden, mengatakan ia dimintai oleh Presiden untuk terus "berjuang" di PTUN. Gibran berencana membawa dokumen pendidikan lengkap dari SD sampai S-1 dan berkoordinasi dengan Kemenpend untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

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Reaksi Syahganda tentang Kemandirian Presiden

Syahganda menolak narasi bahwa Presiden mendorong Gibran. Ia menilai Presiden saat ini sedang memeriksa dugaan penyadapan pada dirinya, sehingga tidak mungkin memberikan dorongan kepada Gibran atau siapapun. Klaim ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Presiden lebih fokus pada penyelidikan penyadapan.

Langkah Selanjutnya bagi Pengadilan dan Pemerintah

Dengan keputusan MA dan MK yang bersifat kekekalan hukum, tidak ada lagi prosedur atau pengadilan yang dapat memproses permintaan Gibran. Pemerintah negara dan lembaga pendidikan juga tidak akan mengajukan peninjauan atas dokumen pendukung ijazah Gibran. Semua upaya hukum diharapkan kini diputuskan secara permanen.

Dampak bagi Publik dan Pendidik

Keputusan ini beresonansi bagi para pendidik dan mahasiswa yang melihat kasus Gibran sebagai contoh pengakuan dokumen pendidikan. Hukum tetap yang diterapkan menegaskan pentingnya mematuhi standar ketat dalam penyetaraan ijazah asing. Bagi publik, keputusan ini menegaskan investasi pada integritas sistem pendidikan nasional.