Kepala Bakom Minta Polisi Bedakan Aspirasi Mahasiswa Dan Kasus Makar

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menekankan pentingnya kepolisian membedakan gerakan murni mahasiswa dengan dugaan makar, melindungi hak aspirasi di tengah ketegangan politik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, telah mengeluarkan pernyataan tegas pada tanggal 13 November 2026 mengenai perlunya ketelitian dalam penanganan isu keamanan dan kebebasan berpendidikan di lingkungan kampus. Ia meminta aparat kepolisian untuk secara tegas membedakan antara gerakan mahasiswa yang murni bertujuan menyampaikan aspirasi politik maupun sosial dengan dugaan adanya kelompok tertentu yang terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintahan negara.

Peringatan Terhadap Penyadapan Dan Tuduhan Makar

Syahganda Nainggolan menilai bahwa setiap gerakan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi secara damai tidak boleh serta-merta dikaitkan atau disamakan dengan dugaan aktivitas penyadapan illegal maupun gerakan yang dituding bertujuan melakukan tindak makar terhadap kedaulatan negara. Menurutnya, kesalahan dalam pengkategorian ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan sistemik yang berat bagi para mahasiswa dan aktivis yang selama ini hanya menyampaikan aspirasi mereka secara murni dan tanpa niat jahat.

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Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dan kekhawatiran publik mengenai batasan antara hak kebebasan berpendapat dengan ancaman stabilitas nasional. Kepala Bakom menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh undang-undang bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tetap proporsional dan tidak bersifat generalisasi yang merugikan pihak yang tidak bersalah.

Isu Specific Terkait Mahasiswa UI Dan UGM

Dalam diskusinya, Syahganda Nainggolan secara spesifik menyinggung nama Fathimah Azzahra, seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia, serta aksi solidaritas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan sejumlah kampus lain di seluruh Indonesia. Penyebutan nama-nama dan institusi ini menunjukkan bahwa isu tersebut bukan lagi sekadar wacana umum, melainkan sudah menyentuh inti dari dinamika kampus yang sedang hangat dibicarakan. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu dan institusi pendidikan harus dilindungi dari stigma negatif jika hanya terlibat dalam kegiatan akademik dan sosial yang sah.

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Presiden Universitas Indonesia dan rektor Universitas Gadjah Mada, serta para perwakilan mahasiswa, diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa proses penyampaian aspirasi berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Fathimah Azzahra dan rekan-rekannya di berbagai kampus lain mungkin menjadi simbol dari generasi muda yang peduli terhadap perubahan, namun mereka juga berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa praduga bersalah sebelum proses investigasi yang transparan selesai dilakukan.

Tuntutan Penegakan Hukum Yang Proporsional

Syahganda Nainggolan menegaskan kembali bahwa kepolisian harus mampu dan memiliki kompetensi untuk membedakan antara pihak yang hanya menyampaikan aspirasi politik secara demokratis dengan mereka yang diduga memiliki keterlibatan nyata dalam upaya makar atau kudeta. Kemampuan identifikasi ini sangat krusial untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di masa yang semakin kompleks ini. Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak sipil sambil tetap menjaga keamanan negara dari ancaman internal yang nyata.

Beliau meyakini bahwa kepolisian Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang benar-benar diduga terlibat dalam tindakan makar, aksi kekerasan fisik, maupun bentuk-bentuk pengorganisasian yang mencurigakan dan melanggar hukum. Dengan demikian, fokus investigasi harus dialihkan dari massa mahasiswa yang damai ke individu atau jaringan yang memang memiliki motif dan tindakan ilegal. Langkah ini akan menciptakan ketertiban yang sejati tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang menjadi pilar utama negara hukum.