Kepala Badan Bahasa dan Asosiasi Dosen Bahasa Sastra Indonesia Tanda Tangan Kerja Sama, Fokuskan Literasi Tinggi

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Hafidz Muksin dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (Adobsi) Dr. Wati Istanti menandatangani dokumen kerja sama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (10/6/2026). Hafidz Muksin menekankan pentingnya kemampuan literasi yang mencakup memahami makna bacaan, mengembangkan daya kritis dan kreatif, serta mengkritisi kebenarannya. Untuk meningkatkan literasi masyarakat, Badan Bahasa membutuhkan kerja sama dengan Adobsi untuk mendidik guru Bahasa Indonesia. Konferensi internasional Adobsi 2026 bertema 'Transformasi Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Pendidikan dan Teknologi: Perspektif Interdisipliner' juga dihadiri pembicara dari luar negeri seperti Yale University AS, University of Melbourne Australia, dan University of Social Science and Humanities Vietnam.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ( Badan Bahasa ) Hafidz Muksin dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia ( Adobsi ) Dr. Wati Istanti menandatangani dokumen kerja sama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (10/6/2026).

Hafidz Muksin menekankan pentingnya kemampuan literasi yang mencakup memahami makna bacaan, mengembangkan daya kritis dan kreatif, serta mengkritisi kebenarannya. Untuk meningkatkan literasi masyarakat, Badan Bahasa membutuhkan kerja sama dengan Adobsi untuk mendidik guru Bahasa Indonesia. Konferensi internasional Adobsi 2026 bertema 'Transformasi Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Pendidikan dan Teknologi: Perspektif Interdisipliner' juga dihadiri pembicara dari luar negeri seperti Yale University AS, University of Melbourne Australia, dan University of Social Science and Humanities Vietnam





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Badan Bahasa Literasi Kemampuan Pembinaan Penandatanganan Kerjasama Adobsi Didik Guru Bahasa Indonesia Literasi Masyarakat Konferensi Pembicara Universitas Vietnam

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