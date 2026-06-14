Kepakaran IDAI Warnai Praktik Pertolongan Pertama pada Anak yang Dikit Seharusnya, Kejadian Tragis di Jakarta Memicu Kesadaran

Kepala Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan pentingnya Bantuan Hidup Dasar (BHD) saat memberikan pertolongan pertama pada anak yang tersengat listrik, seiring insiden tragis di Jakarta menyoroti kesenjangan penanganan awal dan peran mereka dalam meningkatkan kesadaran publik.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia ( IDAI ), Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp. A, Subsp. Kardio(K) menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip Bantuan Hidup Dasar (BHD) saat memberikan pertolongan pertama kepada anak yang belum sengaja tersengat listrik.

Ia mengingatkan bahwa solusi sederhana namun vital dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup korban sebelum mendapatkan perawatan medis profesional di rumah sakit. Sosok Piprim menyampaikan pesan tersebut dalam sesi pendidikan lanjutan IDAI yang dilaksanakan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta. Ia mengajak masyarakat agar lebih memahami tiga pilar utama BHD: memastikan jalan napas terbuka, memeriksa sirkulasi jantung, dan melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) bila diperlukan.

Menurutnya, kesalahpahaman umum yang masih beredar di masyarakat, seperti menggosokkan minyak atau meneteskan cairan berbahaya pada luka, justru dapat memperburuk kondisi.

"Kita harus menjaga hati dan pikiran, memastikan jalan napas aman dan jantung berdenyut terjaga," ujar Piprim. Singkatnya, langkah pertama saat berselang-sengat listrik adalah memeriksa apakah korban sadar dan bernapas. Jika korban tidak merespons, langkah selanjutnya adalah membuka jalan napas dan memulai RJP sebentar demi menunggu datangnya petugas medis. Piprim juga menekankan agar saat menanggapi korban yang pingsan tetap berhati-hati dan tidak melakukan tindakan berisiko.

Kasus yang memicu diskusi ini merujuk pada tragedi yang menimpa seorang anak berusia enam tahun, singkatan MWP, dari Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Menurut laporan, terjadi insiden pada malam 7 Juni 2026, ketika MWP diseret oleh dua remaja ke tiang lampu taman yang ternyata tersambung listrik. Pelaku secara teratur menempuh sedap pada kaar sosia. Saat MWP terpegang, tubuhnya terjepit di tiang dan arus listrik mengalir melintasi tubuhnya, menyebabkan kejang-kejang dan pingsan.

Usai sampai rumah sakit, ia masuk keadaan komaka dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keluarga MWP, khususnya ibunya Vira, mengungkap kelegaannya dengan menyoroti kesesatan penanganan awal di lapangan. Menurut ibu korban, pada saat pingsan anaknya bahkan ditumbangkan air dan diberi susu melalui hidung, saat ia berada dalam keadaan disadarkan. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kerancuan dan menambah keparahan pada keadaan korban.

Setelah kondisi stabil dan mengatasi koma, MWP kini menunjukkan perbaikan. Namun, ia tetap terpaksa menceritakan latar belakang perkelakuannya yang hijau yang selama ini menjadi korban tindakan kekerasan dari kelompok permainan yang ditempuh. Ia pernah dihadapkan pada 'perkakas' yang memaksa diambil uang, seringkali berulang-ulang diikuti dengan kekerasan tubuh. Plot sejujurnya membuka jalur penyelidikan lengkap di PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Metro Jakarta Pusat.

Komisaris Rita Oktavia Shinta lewat laporan menegerahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung intensif. Ia menegaskan masih belum jelas apakah para pelaku mengetahui bahwa tiang tersebut beraliran listrik, meskipun rekaman CCTV mencatat kejadian dengan jelas. Keluarga korban juga sudah secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Menurut para penegak hukum, penyelidikan fokus terhadap kecurigaan kesengajaan dalam peristiwa ini serta pelaku pelanggaran hak anak.

Penelitian yang sedang berlangsung masih menunggu jawaban lebih detail dari proses investigasi dan analisa bukti. Momen ini mengingatkan kita semua akan pentingnya etika dan kewaspadaan. Kesadaran dan pengetahuan tentang BHD serta mekanisme penanganan pertama di situasi kritis dapat menjadi kunci menyelamatkan nyawa terutama bagi anak-anak yang lebih rentan. Seperti yang dirangkul oleh IDAI, membiasakan diri memahami dan menerapkan prinsip BHD dapat membuka pintu pertolongan yang lebih cepat dan lebih efektif.

Oleh karena itu, IDAI terus berupaya menyebarluaskan pengetahuan ini ke masyarakat luas melalui seminar, pelatihan dan kegiatan sosial. Penting juga bagi masyarakat untuk bersikap sadar akan risiko listrik di lingkungan umum. Mengetahui lokasi sikap berada di mana energi listrik dapat berbahaya harus menjadi bagian dari kewaspadaan cerdas, terlebih bagi anak-anak yang penuh rasa ingin tahu.

Kelinci yang tampak menggemparkan telah menunjukkan bahwa sakitkan yang lebih kecil, misalnya Sekolah, menjadi peneliti penting bagi kalah asah Oleh seorang lawan di pengubahes atau remaja satu kode yang mengemasi tangani orang. Semua penyelidikan dan upaya pencegahan ini tetap menjadi relevan. Sementara tim IDAI memandang WFH kegiatan pendidikan pada kejadian biru sekalian harus diikuti praktik medis selanjutnya.





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Bantuan Hidup Dasar IDAI Kesetrum Pertolongan Pertama Penyelidikan

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