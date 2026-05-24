Kenya's Government Pledges to Resolve Sporadic Fuel Price Protests

The Kenyan government has attempted to contain a strike by hundreds of bus and truck drivers, which paralyzed national transportation and led to violence and casualties, by negotiating with a union representing public transport. Responding to the protests, the Kenyan Ministry of Energy announced a lower price for fuel. However, the government received widespread criticism for not lowering the price of essential items like diesel, which is heavily dependent on global oil prices and is almost exclusively used in public transportation.

Pemerintah Kenya berupaya meredam aksi mogok kerja massal operator transportasi yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di beberapa kota besar negara itu. Hal itu menyusul adanya aksi protes warga yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berujung pada kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa.

Menteri Dalam Negeri Kenya Kipchumba Murkomen mengungkapkan ada kesepakatan untuk menghentikan sementara pemogokan tersebut. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pemerinah Kenya melakukan konsultasi dengan perwakilan transportasi umum. Ia menegaskan pemerintah Kenya akan melakukan negosiasi di tingkat yang lebih tinggi dalam satu pekan ke depan guna mencari titik temu atas persoalan harga energi tersebut. Aksi protes yang berlangsung selama dua hari tersebut telah membuat ibu kota Nairobi dan kota-kota lainnya berada dalam kondisi lumpuh dengan sekolah serta bisnis yang terpaksa ditutup.

Pihak kepolisian mencatat setidaknya empat orang tewas, 30 orang terluka, dan lebih dari 700 orang ditangkap dalam demonstrasi nasional yang diwarnai pemblokiran jalan utama. Jika hal ini tidak ditangani secara serius dalam tujuh hari ke depan, mogok kerja akan dilakukan kembali. Kementerian Energi Kenya sebelumnya telah mengumumkan kebijakan untuk menurunkan harga solar menjadi 242 shilling sekitar Rp 32.000 per liter guna meringankan penderitaan konsumen.

Namun, otoritas pengatur energi setempat tetap mempertahankan harga bensin di level 214 shilling sekitar Rp 29.000 per liter, yang dinilai masih terlalu tinggi bagi para operator transportasi. Menteri Energi Kenya Opiyo Wandayi menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap peka terhadap penderitaan konsumen bensin dan berterima kasih kepada operator transportasi karena bersedia menangguhkan aksi mogok tersebut. Dia mengakui bahwa tekanan terhadap harga domestik saat ini tidak lepas dari gangguan rantai pasok global.

Meski gencatan senjata telah disepakati, harga minyak dunia tetap bertahan di level tinggi karena blokade pada jalur yang memasok seperlima kebutuhan minyak global tersebut masih berusia. Negosiasi di tingkat yang lebih tinggi akan dilakukan dalam minggu depan,





