Pemerintah provinsi mulai tetapkan UMP 2027. DKI Jakarta capai Rp6,13 juta sebagai tertinggi. Bali lonjak 42,15 persen, sementara Jawa Tengah di Rp2,65 juta. Cek detail besaran tiap daerah.

Kabupaten provinsi di Indonesia telah resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027, menandai periode baru dalam struktur remunerasi pekerja nasional. Dari daftar wilayah yang telah menetapkan keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan standar upah tertinggi di seluruh nusantara. Besaran upah di ibukota ini menyentuh angka Rp6.136.941 per bulan, jauh di atas rata-rata nasional.

Sebaliknya, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan nominal terendah di antara empat provinsi yang baru saja mengumumkan keputusan upah minimumnya. Nilai yang ditetapkan mencapai Rp2.655.454 per bulan, menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan wilayah lain. Kesenjangan ini mencerminkan variasi kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan kemampuan industri di masing-masing daerah yang menjadi dasar perhitungan kebijakan tersebut.

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Mekanisme Penetapan UMP Jakarta dan Bali

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi menetapkan angka UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp407.065 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang bernilai Rp5.729.876. Persentase kenaikan yang dicapai adalah sebesar 7,1 persen. Proses pengambilan keputusan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui rangkaian pembahasan yang intensif bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Diskusi tersebut berlangsung selama tiga hari dan berhasil diselesaikan tepat sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat, memastikan kepastian bagi pelaku usaha dan pekerja.

Sementara itu, Provinsi Bali mencatatkan lonjakan paling drastis dalam penyesuaian upah tahun ini. Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 995/03-M/HK/2026. Besaran ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 42,15 persen, atau bertambah Rp1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459. Ketentuan resmi ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tidak hanya UMP umum, pemerintah daerah Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Nilai sektoral ini lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP umum, mencerminkan prioritas ekonomi berbasis pariwisata di wilayah tersebut.

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Posisi Pemerintah Banten dan Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan penyesuaian upah dengan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70 per bulan. Kenaikan ini tercatat sebesar 8,77 persen atau bertambah Rp271.947,30 dari tahun sebelumnya. Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan bahwa penetapan kenaikan upah ini mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak pekerja beserta keluarganya dengan kemampuan dunia usaha. Indikator ekonomi daerah dan tingkat inflasi menjadi faktor kunci dalam perhitungan ini, dengan tujuan menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumumkan UMP Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454 per bulan. Ini merupakan kenaikan sebesar 14,1 persen atau bertambah Rp328.068 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.327.386. Ahmad Luthfi menyebut bahwa persentase kenaikan ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Besaran 14,1 persen ini hampir dua kali lipat dari penyesuaian UMP Jawa Tengah pada 2026 yang sebesar 7,28 persen. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan empat unsur penting, yaitu pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta pakar dan akademisi.

Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Kawasan Provinsi Banten menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70 per bulan, dengan kenaikan 8,77 persen. Nilai ini bertambah Rp271.947,30 dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Andra Soni menekankan bahwa kebijakan ini menyeimbangkan inflasi dan kemampuan usaha. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal sambil memastikan pekerja menerima upah yang layak. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di provinsi berbatasan dengan Jakarta dan Jawa Barat tersebut.

Provinsi Jawa Tengah dengan UMP 2027 sebesar Rp2.655.454 per bulan mencatat kenaikan 14,1 persen. Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan ini adalah kenaikan tertinggi dalam satu dekade. Proses penetapan melibatkan musyawarah dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi. Langkah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan upah dengan kondisi ekonomi yang pulih, meskipun nominal absolutnya masih menjadi yang terendah di antara wilayah-wilayah yang baru mengumumkan kebijakan tersebut.