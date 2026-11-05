Kenaikan Tarif Parkir Hanoi Paksa Warga Kurangi Penggunaan Mobil Pribadi

Tarif parkir Hanoi melonjak drastis akhir 2026 membebani finansial warga. Data menunjukkan kesenjangan fatal antara pertumbuhan kendaraan roda empat yang tinggi dengan pasokan lahan parkir yang minim.

Warga Hanoi menghadapi beban biaya hidup yang meningkat signifikan menyusul penerapan aturan tarif parkir baru yang berlaku mulai 15 Oktober 2026. Lonjakan harga ini memicu reaksi keras dari pemilik kendaraan pribadi, di mana banyak keluarga harus mengubah pola mobilitas harian mereka demi menjaga stabilitas keuangan rumah tangga yang sudah menipis.

Beban Finansial Penduduk Hanoi

Seorang pemilik mobil bernama Thanh Ha mengungkapkan kekecewaannya terhadap besarnya pengeluaran bulanan untuk fasilitas parkir. Ia memperkirakan biayanya bisa mencapai 8 juta dong atau sekitar Rp 5,6 juta per bulan, berdasarkan asumsi kurs Rp 0,7046 per dong Vietnam. Ha menyatakan terkejut ketika menyadari bahwa ia bisa menghabiskan hampir 100 juta dong dalam setahun hanya untuk biaya parkir kendaraan rodanya, sebagaimana dikutip dari VnExpress pada Kamis (5/11/2026).

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Ha sebenarnya memiliki akses ke lebih dari 30 titik parkir gratis di gedung kantornya, namun fasilitas tersebut selalu penuh sesak sejak pagi hari. Karena kewajibannya mengantar anak ke sekolah sebelum bekerja, ia selalu gagal mendapatkan slot parkir gratis dan akhirnya beralih menggunakan sepeda motor sebagai alternatif transportasi. Biaya parkir berbayar di sekitar kantornya mencapai 50.000 dong atau Rp 35.228 per jam, yang jika dihitung per hari setara dengan 400.000 dong atau Rp 281.827.

Paket berlangganan bulanan juga memberatkan, dengan tarif 4,8 juta dong atau Rp 3,3 juta untuk parkir siang hari di dekat kantor, serta 2,5 juta dong atau Rp 1,7 juta untuk parkir malam hari di sekitar kediaman. Pendapatan gabungan Ha dan istrinya adalah 50 juta dong atau Rp 35,2 juta per bulan. Sebagian besar uang, sekitar 35 juta dong atau Rp 24,6 juta, dialokasikan untuk biaya hidup, pendidikan anak, dan bahan bakar.

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Strategi Warga Menghadapi Lonjakan Harga

Pengalaman serupa dialami oleh Minh Phuc berusia 35 tahun yang memutuskan memarkir mobilnya di dekat rumah orang tuanya. Lokasi tersebut berjarak hampir 10 kilometer dari tempat tinggalnya, namun dipilih demi tarif yang lebih murah sebesar 1,1 juta dong atau Rp 775.025 per bulan. Keputusan ini diambil karena biaya parkir bulanan di area tempat tinggalnya melonjak drastis dari 3 juta dong menjadi 5 juta dong, atau naik dari Rp 2,1 juta menjadi Rp 3,5 juta.

Sementara itu, Nguyen Hai berusia 35 tahun mengambil langkah lebih drastis dengan menjual mobil keluaran delapan tahun miliknya. Tempat parkir langganan Nguyen Hai menaikkan tarif bulanan dari 2 juta dong menjadi 4 juta dong mulai November. Kenaikan tarif ini bukan hanya bersifat individual, melainkan tren umum yang dialami oleh seluruh masyarakat Hanoi saat ini.

Tarif parkir bulanan di Hanoi saat ini melambung sekitar 1,5 hingga hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Rata-rata biaya parkir mencapai 3,8 juta dong atau Rp 2,6 juta untuk parkir siang hari, 3 juta dong atau Rp 2,1 juta untuk malam hari, serta 5 juta dong atau Rp 3,5 juta untuk parkir 24 jam. Di 12 ruas jalan utama kawasan konservasi tingkat satu, tarifnya meroket hingga 4,8 juta dong atau Rp 3,3 juta untuk siang hari, 3,5 juta dong atau Rp 2,4 juta untuk malam hari, dan 6 juta dong atau Rp 4,2 juta untuk sehari penuh.

Kesenjangan Infrastruktur dan Rekomendasi Ahli

Melimpahnya tarif tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai di pusat kota. Hasil survei VnExpress menunjukkan bahwa kantong-kantong parkir utama selalu terisi penuh. Bahkan, di beberapa lokasi terdapat puluhan kendaraan yang masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan slot parkir. Kondisi ini memperparah kemacetan dan stres bagi para pengemudi yang beraktivitas di kawasan bisnis.

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Data dari Departemen Konstruksi Hanoi mencatat bahwa pada akhir 2025, kota tersebut menampung sekitar 8 juta sepeda motor dan hampir 1,5 juta unit mobil, dengan laju pertumbuhan kendaraan mencapai 4,5% per tahun. Sebaliknya, alokasi lahan untuk fasilitas parkir masih di bawah 1% dari total luas kota. Angka ini sangat jauh dari standar ideal perencanaan perkotaan yang menetapkan kebutuhan ruang parkir sebesar 3 hingga 4%.

Nganh Anh Dung, penasihat keuangan dari FIDT, menilai bahwa kebijakan kenaikan biaya parkir ini berkaitan erat dengan langkah pemerintah setempat untuk membatasi pergerakan kendaraan pribadi di kawasan pusat kota. Ia menyarankan setiap rumah tangga untuk mengevaluasi ulang alokasi pengeluaran bulanan mereka. Menggunakan moda transportasi umum atau layanan ride-hailing dapat menjadi pilihan bijak jika biaya kepemilikan mobil sudah mulai mengganggu stabilitas finansial jangka panjang.