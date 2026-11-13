Kenaikan Target Bedah Rumah 2026: Maruarar Sirait Apresiasi Dampak Ekonomi Program BSPS

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan Program Bedah Rumah atau BSPS meningkat menjadi 450 ribu unit pada 2026, menggerakkan ekonomi lokal dan mendukung target 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program Bedah Rumah menjadi mesin penggerak utama perekonomian daerah melalui peningkatan volume bantuan yang signifikan. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026, ia menguraikan bagaimana renovasi rumah menyentuh berbagai lapisan pelaku usaha lokal.

Dampak Ekonomi Lokal dan Mekanisme Program

Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menjelaskan bahwa Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat efektif menggerakkan ekonomi karena melibatkan rantai pasok yang luas. Keberadaan tukang bangunan, pedagang bahan bangunan, dan toko-toko perlengkapan konstruksi di berbagai daerah menjadi sektor yang hidup dan mendapatkan keuntungan dari program ini.

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Program BSPS merupakan dukungan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Dengan memberikan stimulan, pemerintah memungkinkan warga untuk merenovasi hunian mereka secara mandiri namun dengan bantuan dana resmi, sehingga uang berputar di masyarakat.

Lonjakan Target 2026 dan Dukungan Dirjen Fitrah Nur

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyatakan bahwa strategi mencapai target Program 3 Juta Rumah tidak hanya mengandalkan pembangunan baru, tetapi juga melalui renovasi. Program BSPS hadir sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni agar lebih sehat dan sejahtera.

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Kementerian PKP berencana meningkatkan target Program BSPS secara drastis dari 45 ribu unit rumah pada tahun 2025 menjadi 450 ribu unit rumah pada tahun 2026. Lonjakan target ini mencerminkan komitmen serius pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Maruarar Sirait menambahkan bahwa Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu program unggulan di sektor perumahan yang terus didorong. Ia menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan program secara signifikan di enam provinsi sebagai prioritas awal implementasi target baru tahun depan.

Visi Keadilan Sosial dan Perencanaan Ke Depan

Fitrah Nur menekankan bahwa rumah yang layak huni diharapkan dapat membuat masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarga. Program ini dinikmati dan dinanti oleh masyarakat karena manfaatnya langsung terasa bagi kesejahteraan warga.

Implementasi target 450 ribu unit pada 2026 akan menjadi tolak ukur keberhasilan percepatan Program 3 Juta Rumah. Dinas-dinas terkait dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan infrastruktur pendukung agar penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.