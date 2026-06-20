Kenaikan Signifikan Saham ZONE, SDMU, dan DATA Dorong IHSG Meski Volume Transaksi Turun

Laporan mingguan pasar saham Indonesia mencatat kenaikan IHSG di tengah penurunan nilai dan volume transaksi. Beberapa saham mencatat pertumbuhan dramatis, dengan ZONE +60,29%, SDMU +46,88%, dan DATA +43,45%. Sektor basic materials, consumer cyclic, dan infrastruktur menjadi contractor utama kenaikan大盘.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian sepekan turun 1,02% menjadi Rp 24,81 triliun dari pekan lalu Rp 25,06 triliun. Rata-rata volume transaksi harian merosot 5,83% menjadi 34,03 miliar saham dari 36,14 miliar saham pada pekan lalu.

Rata-rata frekuensi transaksi harian terpangkas 10,33% menjadi 2,25 juta kali transaksi dari 2,51 juta kali transaksi pada pekan lalu. Pekan ini, mayoritas sektor saham menghijau. Hanya sektor saham properti & real estate, dan sektor saham teknologi yang masing-masing turun 2,07% dan 0,32%. Sementara itu, sektor saham energi naik 0,40%, sektor saham basic materials bertambah 7,22%, sektor saham industri menguat 1,51%, sektor saham consumer nonsiklikal bertambah 4,1%.

Lalu sektor saham consumer siklikal menanjak 4,35%, sektor saham perawatan kesehatan melonjak 0,33%, dan sektor saham keuangan menanjak 3,09%. Lalu sektor saham infrastruktur mendaki 2,97%, dan sektor saham transportasi dan logistic naik 1%. Di tengah kenaikan IHSG, saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) melonjak signifikan selama sepekan. Saham ZONE memimpin kenaikan di antara saham top gainers.

Saham ZONE naik 60,29% menjadi Rp 545 per saham. Lalu saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) menguat 46,88% menjadi Rp 94 per saham dari pekan lalu Rp 64 per saham. Kemudian saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) bertambah 43,45% menjadi Rp 2.080 per saham dari pekan lalu Rp 1.450 per saham.

Beberapa saham other top gainers meliputi RONY yang naik 42,42% menjadi Rp 1.175, ATAP naik 39,55% menjadi Rp 494, CBUT naik 37,96% menjadi Rp 745, TRON naik 32,43% menjadi Rp 98, NSSS naik 32,35% menjadi Rp 585, BCIC naik 31,82% menjadi Rp 145, dan BAJA naik 30,95% menjadi Rp 165 per saham. Kenaikan大盘 (IHSG) beriringan dengan perbaikan několik sektor terutama basic materials, consumer cyclic, dan infrastruktur.

Ini menunjukkan sentimen pasar yang positif minggu ini meski nilai transaksi dan volume menunjukkan penurunan. Pencapaian saham ZONE, SDMU, dan DATA menjadi sorotan utama sebagai unggulan dalam tekanan pasar yang relatif mixed conditions. Analisis ini menggarisbukat kinerja Saham top ten gainers dan pergerakan sektoral yang memberikan kontribusi positif pada Indeks Harga Saham Gabungan





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IHSG Saham ZONE Saham SDMU Saham DATA Sektor Basic Materials

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