Kenaikan Kekayaan Hanif Faisol Nurofiq Mencapai 900 Persen dalam Tiga Tahun

Data LHKPN mengungkap lonjakan nilai aset Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan hingga hampir sepuluh kali lipat antara 2022 dan 2025, memicu pertanyaan tentang sumber kekayaan dan transparansi pejabat publik.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus anggota Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Hanif Faisol Nurofiq , menjadi sorotan publik setelah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) yang dirilis pada 17 Juni 2026 menunjukkan peningkatan nilai aset pribadinya hampir sepuluh kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun.

Pada 2022, ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, ia melaporkan total kekayaan sebesar Rp905.156.600. Hanya tiga tahun kemudian, setelah menjadi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, nilai kekayaan tersebut melonjak menjadi Rp8.945.000.000. Selisih Rp8.039.843.400 tersebut setara dengan kenaikan sekitar 888 persen, angka yang menimbulkan pertanyaan tentang sumber dan mekanisme perolehan aset tersebut. Perjalanan kenaikan aset Hanif dapat dilacak secara bertahap melalui berbagai laporan periodik LHKPN.

Pada 2022, total kekayaan berada di bawah satu miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, ketika ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, nilai kekayaan meningkat menjadi Rp2.802.197.150. Pada Desember 2024, tepat ketika ia pertama kali mengemban tugas sebagai wakil menteri, laporan awal menunjukkan total aset sebesar Rp4.192.000.000. Lonjakan paling signifikan terjadi pada laporan periodik 2025, di mana kekayaan naik menjadi Rp8.945.000.000, menandakan penambahan sebesar Rp4.75 miliar dalam satu tahun.

Analisis dokumen LHKPN 2025 mengungkap bahwa mayoritas aset Hanif berasal dari properti tanah dan bangunan. Ia tercatat memiliki dua bidang tanah serta bangunan yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan nilai total mencapai sekitar Rp8 miliar. Selain properti, ia juga melaporkan kepemilikan satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2012 senilai Rp175 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp770 juta. Tidak ada laporan mengenai surat berharga, harta bergerak lainnya, maupun utang dalam laporan tersebut.

Fakta-fakta ini memicu perdebatan di kalangan pengamat kebijakan dan anti‑korupsi mengenai transparansi serta akuntabilitas pejabat publik dalam mengelola kekayaan pribadi, terutama ketika posisi strategisnya memberikan akses kepada sumber daya negara. Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan aset tersebut sesuai dengan prinsip etika dan tidak melanggar hukum yang berlaku





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Hanif Faisol Nurofiq LHKPN Kekayaan Pejabat Korupsi Politik Indonesia

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