Kenaikan HBA November 2026: Kementerian ESDM Tetapkan Harga Batu Bara Acuan Baru

Kementerian ESDM resmi menetapkan harga batu bara acuan periode kedua November 2026 yang mengalami kenaikan di semua kategori. Detail spesifikasi dan besaran harga lengkap.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM secara resmi telah menetapkan harga batu bara acuan atau Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk periode kedua bulan November tahun 2026. Keputusan resmi ini tertuang dalam dokumen resmi Keputusan Menteri ESDM Nomor 436.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengatur mengenai harga mineral logam acuan serta harga batu bara acuan untuk periode tersebut. Seluruh kategori atau kualitas batu bara yang terdaftar menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan apabila dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan pada periode pertama bulan November 2026.

Perincian Kenaikan Harga Per Kategori Batu Bara

Harga Batu Bara Acuan atau HBA untuk kesetaraan nilai kalor sebesar 6.322 kcal/kg GAR, dengan kadar kelembapan total 12,26%, belerang total 0,66%, dan abu 7,94% ditetapkan pada kisaran US$130,81 per ton. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,15% apabila dibandingkan dengan harga pada periode pertama bulan November 2026 yang tercatat sebesar US$125,60 per ton.

Also read Harga Emas Indonesia Turun 2,02 Periode Kedua November 2026

Untuk kategori HBA I dengan kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, kelembapan total 21,32%, belerang total 0,75%, dan abu 6,04%, harga ditetapkan sebesar US$100,11 per ton. Nilai ini naik sebesar 2,31% dari periode sebelumnya yang sebesar US$97,85 per ton, menandakan stabilitas kenaikan yang moderat untuk kualitas menengah ini.

Kategori HBA II dengan spesifikasi nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, kelembapan total 35,73%, belerang total 0,23%, dan abu 3,90% ditetapkan pada harga US$72,65 per ton. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,86% dibandingkan periode pertama bulan November 2026 yang sebesar US$69,28 per ton, mencerminkan tren kenaikan yang konsisten untuk batu bara kualitas sedang ini.

Advertisement

Sementara itu, HBA III untuk batu bara dengan nilai kalor terendah pada 3.400 kcal/kg GAR, kelembapan total 44,30%, belerang total 0,24%, dan abu 3,88% ditetapkan sebesar US$50,05 per ton. Kenaikan ini mencapai 7,31% dari harga periode pertama bulan November 2026 yang tercatat sebesar US$46,64 per ton, menjadi kategori dengan persentase kenaikan tertinggi di antara keempat spesifikasi tersebut.

Dasar Hukum dan Mekanisme Perhitungan Harga Batu Bara

Mekanisme penetapan harga ini sangat bergantung pada data transaksi aktual yang tercatat dalam sistem elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak atau ePNBP Minerba. Data tersebut menjadi dasar hukum yang valid untuk pembayaran royalti batu bara oleh para perusahaan tambang. Kementerian ESDM menyebutkan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi secara langsung oleh meningkatnya harga jual aktual batu bara.

Kenaikan harga tersebut diamati dari rentang waktu transaksi dengan tanggal pengapalan yang berlangsung antara tanggal 22 September 2026 hingga 21 Oktober 2026. Informasi penting ini telah dikonfirmasi melalui rilis pers resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada hari Senin tanggal 16 November 2026. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan harga bersifat responsif terhadap dinamika pasar terkini.

Selanjutnya, penetapan harga acuan ini juga merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 268 Tahun 2025. Keputusan tersebut berisikan pedoman lengkap mengenai penetapan harga patokan untuk penjualan komoditas mineral logam dan batubara secara nasional. Mekanisme ini memastikan konsistensi regulasi dan transparansi dalam penetapan harga energi utama negara.

Advertisement

Dampak Nyata Bagi Pasar dan Konsumen Batu Bara

Harga Batu Bara Acuan atau HBA yang telah ditetapkan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk Harga Patokan Batu Bara atau HPB. HPB ini khusus berlaku untuk batu bara dengan nilai kalor di atas 6.000 kcal/kg GAR, yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap skala besar. Perhitungan HPB melibatkan parameter kualitas yang lebih kompleks dibandingkan HBA standar.

Dalam perhitungan Harga Patokan Batu Bara atau HPB, sejumlah parameter kualitas turut diperhitungkan secara ketat. Parameter tersebut meliputi nilai kalori, kandungan air, kandungan belerang, dan kandungan abu dari setiap sampel batu bara. Hal ini memastikan bahwa harga akhir yang dibayarkan oleh pembeli mencerminkan kualitas fisik dan energi dari komoditas yang diperdagangkan.

Dengan mengacu pada transaksi penjualan aktual dan karakteristik kualitas batu bara, HBA dan HPB menjadi patokan harga penjualan yang utama. Harga-harga ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia untuk menjaga keseimbangan pasar domestik dan internasional. Para pelaku industri dan konsumen harus memperbarui perhitungan biaya operasional mereka berdasarkan harga baru yang berlaku untuk periode kedua November 2026 ini.