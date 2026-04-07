Kenaikan Harga Solar Akibat Konflik di Timur Tengah Memukul Sektor Pertanian Filipina

Petani sayuran di Benguet, Filipina, mengeluhkan dampak kenaikan harga solar yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Ketergantungan pada impor bahan bakar membuat sektor pertanian rentan, memperparah kesulitan keuangan petani.

08 April 2026 06:40 Para petani sayuran di Benguet , sebuah wilayah pegunungan di Filipina utara, menyuarakan keluhan atas kenaikan harga solar yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah . Lonjakan harga bahan bakar ini telah menggerogoti pendapatan petani yang sudah tipis, sekaligus memperparah kesulitan keuangan yang mereka alami akibat peningkatan biaya operasional pertanian.

Ketergantungan Filipina pada impor bahan bakar, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, membuat sektor pertanian negara ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga global yang disebabkan oleh ketidakstabilan geopolitik. Kondisi ini memaksa para petani untuk berjuang keras dalam mempertahankan keberlangsungan usaha tani mereka, di tengah meningkatnya biaya produksi dan tantangan distribusi hasil pertanian. Harga solar dilaporkan mencapai hampir 150 peso atau sekitar 2,50 dolar AS per liter (setara Rp42 ribu) pada pekan ini. Kenaikan harga ini secara langsung berdampak pada seluruh rantai pasokan pertanian, mulai dari penyediaan air untuk irigasi hingga pengangkutan hasil panen ke pasar yang seringkali berjarak tempuh berjam-jam. Para petani kini menghadapi dilema berat, di mana mereka harus menanggung beban biaya produksi yang semakin tinggi, sementara harga jual hasil pertanian cenderung stagnan atau bahkan menurun karena daya beli masyarakat yang melemah. \Seorang petani kubis di Benguet, berbagi pengalaman langsung tentang dampak kenaikan harga solar. Ia menjelaskan bahwa solar sangat penting dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari mengoperasikan pompa air untuk irigasi selama musim kemarau hingga mengangkut hasil panen ke pasar yang letaknya jauh. Kenaikan harga solar secara signifikan meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan yang diperoleh petani. Dalam beberapa kasus, keuntungan yang tersisa bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari keluarga petani. Selain tekanan biaya, ketidakpastian ekonomi juga menjadi beban emosional bagi para petani. Mereka hidup dalam ketakutan akan masa depan, khawatir tentang bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan membayar biaya pendidikan anak-anak mereka. Krisis yang berkepanjangan ini semakin memperburuk situasi, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan kesulitan yang terus-menerus. Di daerah terpencil, masalah semakin kompleks karena pasokan bahan bakar yang tidak stabil. Beberapa SPBU di kota-kota terpencil bahkan telah berhenti menjual solar, memaksa petani untuk bergantung pada rekan kerja yang bersedia membawa bahan bakar dari kota lain. Hal ini tidak hanya menambah biaya, tetapi juga memakan waktu dan tenaga, yang semakin mempersulit kehidupan para petani. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya solusi jangka panjang yang komprehensif untuk mengatasi dampak krisis global pada sektor pertanian Filipina. \Sementara itu, Monette Cortez, seorang petani lainnya, menyoroti peningkatan biaya hidup secara keseluruhan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan anak-anak mereka. Harga kebutuhan pokok terus meroket, sementara pendapatan petani semakin tertekan. Hal ini menciptakan tekanan besar pada keluarga petani, memaksa mereka untuk berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan bagi generasi mendatang. Dampak dari krisis harga solar ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan petani, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah sosial dan emosional. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil tindakan segera untuk memberikan bantuan dan solusi yang berkelanjutan bagi para petani. Hal ini termasuk memberikan subsidi harga bahan bakar, menyediakan akses yang lebih mudah ke kredit pertanian, dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sumber energi alternatif yang berkelanjutan, yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor dan melindungi sektor pertanian dari fluktuasi harga global. Hanya dengan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan, sektor pertanian Filipina dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi para petani dan keluarga mereka





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Begini Kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia di Tengah Panasnya Konflik Timur TengahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan terkait kondisi sektor jasa keuangan di tengah konflik Timur Tengah yang masih memanas.

Read more »

Pemerintah Tahan Harga Pertamax di Tengah Kenaikan Harga Minyak DuniaPemerintah mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax, meski harga keekonomiannya lebih tinggi akibat harga minyak global dan nilai tukar rupiah. Selisih harga ini berpotensi menjadi beban bagi Pertamina atau masuk sebagai beban fiskal.

Read more »

Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Baru untuk Stabilkan Industri Penerbangan di Tengah Geopolitik dan Kenaikan BBMPemerintah merespons dampak geopolitik dan kenaikan harga bahan bakar dengan paket kebijakan untuk menstabilkan industri penerbangan, termasuk subsidi PPN, penurunan bea masuk suku cadang, dan penyesuaian fuel surcharge.

Read more »

Menhub Dudy Tunda Kenaikan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Harga AvturMenhub Dudy Purwagandhi menyampaikan telah menunda pembicaraan terkait dengan kenaikan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat di tengah lonjakan harga avtur.

Read more »

AirAsia X Kembangkan Bahrain sebagai Hub Strategis di Tengah Konflik Timur TengahAirAsia X mengumumkan rencana untuk menjadikan Bahrain sebagai hub strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa, meskipun terdapat konflik di Timur Tengah. Langkah ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk menghadapi tantangan industri penerbangan global dan memaksimalkan peluang pertumbuhan.

Read more »

Maskapai Low-Cost: Pilihan Aman dan Terjangkau di Tengah Kenaikan Harga TiketDi tengah gejolak harga tiket pesawat, memilih maskapai low-cost yang aman menjadi kunci. Artikel ini membahas maskapai low-cost yang memiliki standar keselamatan tinggi dan memberikan tips memilih maskapai yang tepat.

Read more »