Kenaikan Harga Pertamax Picu Alih Fungsi ke BBM Subsidi di Semarang

Warga di Semarang-terkejut dengan kenaikan harga Pertamax dan mulai beralih ke Pertalite. Kenaikan akut mengecilkan daya beli dan meningkatkan biaya logistik. Pemerintah dan Pertamina perlu meninjau kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menciptakan gelombang ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di Kotamadya Semarang, Jawa Tengah. Pengumuman kenaikan harga yang mendadak mengejutkan banyak pengguna yang terbiasa membeli Pertamax dengan harga sebelumnya.

Di SPBU Jalan Veteran, Semarang Selatan, pada Rabu, 10 Juni 2026, suasana kian mendesak. Antrean panjang menghiasi pompa BBM subsidi seperti Pertalite, sementara di sebelahnya, pompa BBM nonsubsidi sepi. Hanya satu atau dua kendaraan yang mengantri untuk mengisi Pertamax. Fenomena ini jelas mencerminkan respons cepat masyarakat terhadap kenaikan harga.

Mereka beralih ke produk subsidi yang lebih murah guna menghemat pengeluaran sehari-hari, meski harus mengorbankan kualitas bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk mesin. Cerita Dodi, seorang warga Semarang Selatan berusia 59 tahun, menjadi contoh nyata dampak kenaikan ini. Selama ini, Dodi secara konsisten mengisi tangki motornya dengan Pertamax menggunakan uang Rp 30.000. Biasanya, nominal tersebut dapat menghadirkan sekitar 2,4 liter Pertamax.

Namun, pada hari Rabu itu, ia hanya mendapat 1,8 liter. Selisihnya sekitar 0,6 liter, setara dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Dodi mengaku sangat terkejut. Ia awalnya menyangka pompa bensin tersebut rusak, tapi ternyatafuelsnya sudah naik harga.

"Sebelumnya saya tidak tahu kalau harganya naik. Baru dikasih tahu petugas waktu mengisi (BBM). Tidak ada informasi, tiba-tiba naik," katanya, mengekspresikan rasa frustrasi karena tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Kekesalannya dipahami, karena kenaikan ini secara langsung mengurangi daya belinya tanpa persiapan mental dan finansial.

Edi Parusit, warga Kecamatan Gajahmungkur yang berusia 61 tahun, merasakan dampak serupa. Ia biasanya bisa mengisi Pertamax sebesar 1,6 liter dengan uang Rp 20.000 untuk mencukupi kebutuhan sepekan. Setelah kenaikan, uang yang sama hanya membeli sekitar 1,2 liter. Kenaikan per liter mencapai hampir Rp 4.000.

"Kenaikannya banyak banget hampir Rp 4.000," keluhnya. Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi sudah sulit. Harga pokok makanan mahal, dengan Rp 50.000 di pasar hanya bisa membeli tempe, tahu, dan sayuran, sementara lauk seperti daging sudah sangat sulit diakses.

"Untuk pemerintah, tolong ini kondisinya diperbaiki lah," apresinya. Prioritas pemerintah seharusnya lebih fokus pada rakyat, bukan sekedar menaikkan harga barang yang mendasar. Bencana ini memicu pola pikir cambiar strategies di kalangan pengguna. Alvin, warga Semarang Selatan usia 26 tahun, mengaku sebelumnya měngharapkan mesin mesin lebih halus dan suara lebih enak, maka ia beralih dari Pertalite ke Pertamax.

Namun kenaikan ini memaksanya kembali ke Pertalite. Ia khawatir这将 melatonin وتجعل economic situation even tougher.

"Kasihan yang untuk rakyat-rakyat yang menengah ke bawah, apalagi menengah ke bawah kan makan aja susah apalagi ditambah dengan kenaikan harga. Saya khawatir ke depan kondisinya bakal lebih tak terkendali, apalagi situasi global juga masih perang," ujarnya. Raditya, 46 tahun, pengguna BBM nonsubsidi lain, juga berpikir beralih ke subsidi. Ia merasa kecewa karena pemerintah kurang mempertimbangkan rakyat kecil.

Taufiq Kurniawan, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, memberikan penjelasan dari sisi perusahaan. Ia mengatakan kenaikan harga hanya terjadi pada sebagian kecil produk BBM nonsubsidi. Data konsumsi hingga Juni 2026 menunjukkan mayoritas masyarakat masih menggunakan produk subsidi. Di wilayah Jawa Bagian Tengah, konsumsi Pertalite mencapai 73,3 persen, sementara Pertamax hanya 25,9 persen.

Untuk Biosolar, konsumsi menjadi 96,6 persen, dengan Dexlite dan Pertamina Dex totaled hanya 3,4 persen. Artinya, meski kenaikan terjadi pada produk tertentu, dampaknya terasa keras karena produk itu digunakan oleh kelompok tertentu yang justru sedang berusaha menaikkan standar hidup dengan mesin lebih baik. Dodi kembali mengingatkan akan potensi kenaikan lebih lanjut. Ia khawatir kenaikan harga nonsubsidi ini akan menular ke produk subsidi.

Jika itu terjadi, biaya logistik akan naik, memicu gonflasi barang-barang komoditas. Hal ini akan memperparah kondisi ekonomi rakyat yang sudah terbata-bata. Pihak swasta dan pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih hati-hati, memberikan transparansi dan pemberitahuan yang cukup, serta mempertimbangkan efek kaskado terhadap daya beli masyarakat. Untuk sementara, pengguna BBM nonsubsidi seperti Dodi, Edi, Alvin, dan Raditya terpaksa mengurangi konsumsi atau beralih kembali ke produk subsidi, meski itu berarti mesin mereka mungkin tidak beroperasi optimal.

Keputusan ini adalah bentuk adaptasi paksa dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang terus-menerus mengancam kesejahteraan mereka





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