Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green, Warga Jakarta Terpaksa Geser ke BBM Subsidi dan Angkutan Umum

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green menciptakan tekanan bagi warga Jakarta yang ماهir mengandalkan BBM nonsubsidi. Antre panjang untuk Pertalite dan Biosolar terjadi sementara isu oplosan tetap mengancam. Pemerintah provinsi mengusulkan solusi dengan mendorong penggunaan angkutan umum.

JAKARTA, KOMPAS - Kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green menggugah tarikan napas warga. Banyak yang merasa tak memiliki alternatif di tengah melonjaknya harga energi.

Mereka yang sudah tak kuat membayar mahal untuk Pertamax pun terpaksa mengantre lebih lama untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Di sisi lain, ketakutan akan BBM oplosan masih menghantui sebagian warga. Pengepakan harga BBM nonsubsidi ini diumumkan hari Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara Pertamax Green pun merekah dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Perubahan harga ini tidak menyentuh BBM subsidi. Eka Suryajaya (28), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengaku kaget sekaligus bersyukur karena sehari sebelumnya telah mengisi tangki kendaraannya dengan Pertalite penuh.

Lusa saya isi lagi. Antre untuk Pertalite biasanya panjang dan stoknya cepat habis. Kalau sudah habis, mau nggak mau kembali ke Pertamax walau harga mahal, kata pria pekerja kantoran itu. Ia juga enggan berbelanja di SPBU swasta karena meskipun harga Pertamax di sana hanya berbeda tipis, stoknya terbatas dan sering tutup.

Sebenarnya aneh dengan pemerintahan, tapi kita tidak bisa apa-apa, ujarnya. Sebagian warga memiliki perspektif serupa. Mereka merasa tak berdaya menghadapi kenaikan harga. Ahmadi (40), warga Senen, Jakarta Pusat, mengantre sekitar 15 menit di sebuah SPBU Pertamina di Cikini.

Ia beralih ke Pertalite untuk menjaga agar uang tidak habis. Menurutnya, Pertamax memang lebih tahan dan tarikan gas lebih halus, tetapi kenaikan harga memberatkan hidupnya sebagai pekerja harian. Harga tidak bisa dibohongi. Tapi ini merepotkan.

Semua kebutuhan naik. Sekadar bensin dan sembako sudah naik, ucapnya. Ia berencana kurang bepergian untuk urusan yang tidak mendesak. Afrizal (32), warga lainnya, juga tidak bisa berbuat banyak selain mengeluh.

Ia beralih ke Pertamax dan Pertalite karena sering mengalami kelangkaan BBM nonsubsidi di SPBU swasta. Meski antre di SPBU Pertamina通常 panjang, ia justru memilih SPBU swasta karena antre kurang Panas di pagi dan sore hari. Kualitasnya juga lebih bagus dengan harga yang hanya beda tipis. Tarikan gas terasa lebih lancar, mesin lebih halus.

Berbeda dengan yang dari pemerintah. Isu oplosan sempat menjadi issues juga, tambahnya. Sebagian warga enggan menggunakan produk Pertamina karena polemik oplosan yang muncul awal tahun 2025 hingga dibukanya pos pengaduan korban Pertamax oplosan. Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax dan Pertamax Green setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator.

Langkah ini sesuai mekanisme evaluasi berkala, mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar keekonomian. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dalam pernyataan tertulis mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Harga jual ditetapkan dengan tetap dikoordinasikan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal, katanya. Pertamina Patra Niaga juga memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green cukup dan tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan aplikasi MyPertamina. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak warga beralih ke angkutan umum menyikuti kenaikan harga BBM nonsubsudi.

Jaringan angkutan umum sudah memadai dengan tarif terjangkau bahkan gratis bagi golongan tertentu. Pramono menilai konektivitas angkutan umum di Jakarta sudah mencapai 93 persen, namun penggunanya masih di bawah 30 persen. Apakah bisa? Saya yakin bisa.

Apalagi dengan kenaikan BBM ini maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar, ucapnya. Jaringan angkutan umum di Jakarta meliputi Transjakarta, mikrotrans, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL, dan LRT Jabodebek. Pemprov Jakarta menyediakan Kartu Layanan Gratis (KLG) bagi 15 golongan untuk angkutan umum yang dikelolanya. KLG berlaku bagi warga lansia, penyandang disabilitas, anggota veteran Republik Indonesia, penerima raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera), warga ber-KTP Kepulauan Seribu, pengurus tempat ibadah, pendidik dan tenaga PAUD, jumantik, dan TNI/Polri





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Kenaikan Harga BBM Pertamax Pertamax Green Pertalite Biosolar

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