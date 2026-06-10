Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green Mulai 10 Juni 2026

Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, sementara harga BBM bersubsidi tetap stabil.

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga telah mengumumkan penyesuaian harga untuk Bahan Bakar Minyak nonsubsidi, terutama produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian ini dilakukan setelah bru koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan berdasarkan mekanisme evaluasi berkala yang memperhitungkan harga minyak dunia serta kondisi pasar.

Harga Pertamax (RON 92) Naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green95 (RON 95) dari Rp12.900 become Rp17.000 per liter. Penyesuaian berlaku mulai Rabu, 10 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa kenaikan ini sesuai peraturan dan bagian dari tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan.

"Penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi sesuai formula yang ditetapkan pemerintah. Diputuskan dengan koordinasi regulator untuk keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat," katanya. Pertamina juga memastikan ketersediaan produk tetap normal di jaringan SPBU dan menyerukan masyarakat mengakses info harga melalui kanal resmi dan aplikasi MyPertamina. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah masing-masing Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Daftar harga untuk produk nonsubsidi lainnya seperti Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) Rp24.800 per liter. Masyarakat dapat mendapat informasi lebih lanjut melalui contact center 135





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamina Harga BBM Pertamax Pertamax Green Kenaikan Harga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, sementara harga produk lainnya tetap stabil.

Read more »

Pertamina Menaikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green Mulai 10 Juni 2026Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green Rp 17.000 per liter mulai 10 Juni 2026. Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah.

Read more »

Pertamina Patra Niaga Resmi Tingkatkan Harga Pertamax dan Pertamax Green Efektif 10 Juni 2026PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300, sedangkan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari Rp12.900. Penyesuaian ini berdasarkan formula pemerintah dan menyesuaikan dinamika pasar global. Perusahaan memastikan pasokan tetap stabil dan harga produk lain tidak berubah.

Read more »

Pertamina Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green 10 Juni 2026PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter efektif 10 Juni 2026 berdasarkan evaluasi formula harga pemerintah, termasuk faktor harga minyak dunia dan pasar.

Read more »