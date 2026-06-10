Kenaikan Harga Pertamax dan Dampaknya Bagi Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah

Kenaikan harga Pertamax hingga Rp 3.950 per liter menambah tekanan ekonomi bagi warga kelas menengah yang sudah mengalami menyusutnya daya beli. Beberapa warga mengungkapkan kekecewaan dan rencana mengurangi penggunaan mobil. Pihak Pertamina menjelaskan penyesuaian harga mengacu pada regulasi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan energi dan distribusi. Kenaikan ini juga disertai kenaikan harga oli dan suku cadang kendaraan yang memperberat kondisi finansial konsumen.

Harga Pertamax naik signifikan menjadi Rp 16.250 per liter dari Rp 12.300, menambah beban daya beli masyarakat kelas menengah . Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan harga oli dan suku cadang kendaraan sejak Mei lalu.

Andrie Latif, warga Tangerang Selatan, mengungkapkan kekecewaannya karena tambahan biaya hingga Rp 120.000 untuk setiapisi tangki mobil. Harga oli motor naik dari Rp 90.000 menjadi Rp 155.000 dan komponen seperti CDI naik 20%, ban ukuran ring 17 dua kali lipat menjadi Rp 1,6 juta. Biaya cuci mobil juga naik. Ia merencanakan beralih ke sepeda motor dan mengurangi perjalanan dengan mobil.

Ike Hamdan menyatakan kenaikan ini akan mengganggu tingkat kenyamanan kelas menengah jika biaya transportasi melebihi 20% pendapatan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penyesuaian harga mengikuti regulasi dan evaluasi formula yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan bisnis dan kepastian pasokan energi. Pertamina menjamin ketersediaan produk di seluruh Indonesia





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamax Kenaikan Harga Daya Beli Kelas Menengah Pertamina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pertamina Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green 10 Juni 2026PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter efektif 10 Juni 2026 berdasarkan evaluasi formula harga pemerintah, termasuk faktor harga minyak dunia dan pasar.

Read more »

Pertamina Patra Niaga Umumkan Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green efektif 10 Juni 2026. Kenaikan ini terjadi setelah evaluasi rutin yang mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia dan pasar, serta dilakukan dengan koordinasi pemerintah sebagai regulator. Perusahaan menegaskan komitmen untuk menjaga ketersediaan stok dan distribusi di seluruh Indonesia, sementara harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah.

Read more »

Pertamina Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green 10 Juni 2026PT Pertamina menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026 akibat gejolak konflik geopolitik global. Harga Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan ini dipicu eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang memicu gejolak harga energi global. Kenaikan signifikan ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat, terutama pemilik kendaraan di DKI Jakarta. Pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi.

Read more »

Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green Mulai 10 Juni 2026Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, sementara harga BBM bersubsidi tetap stabil.

Read more »