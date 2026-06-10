Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Mempersempit Ruang Belanja Masyarakat

Kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah. Lonjakan harga bahan bakar minyak nonsubsidi lebih dari 30 persen itu berpotensi memengaruhi biaya hidup dan penghasilan masyarakat.

MALANG, KOMPAS - Kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter tak hanya menambah biaya bahan bakar kendaraan. Di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan tekanan biaya hidup yang belum mereda, lonjakan harga bahan bakar minyak nonsubsidi lebih dari 30 persen itu berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah , kelompok yang tidak menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat menyerap kenaikan biaya hidup.

Selain Pertamax, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi lainnya, yakni Pertamax Green, naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Turbo tetap Rp 20.750 per liter sejak 1 Juni 2026. Adapun harga BBM subsidi Pertalite tidak berubah, yakni tetap Rp 10.000 per liter.di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kabupaten dan Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (10/6/2026), menunjukkan antrean kendaraan, khususnya roda dua, hanya terjadi di jalur Pertalite.

Itu pun kondisinya tidak jauh berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Sebaliknya, hanya satu-dua kendaraan yang mengisi Pertamax. Haris (32), karyawan swasta di Singosari, Kabupaten Malang, yang biasa menggunakan Pertamax, mengaku cukup terkejut dan keberatan atas kenaikan harga tersebut. Selain terjadi secara mendadak, kenaikan yang hampir mencapai Rp 4.000 per liter dinilai cukup memberatkan konsumen kelas menengah ke bawah.

Di satu sisi, harga bahan bakar naik cukup tinggi. Namun, di sisi lain, penghasilan tetap. Kalau kenaikannya Rp 1.000-Rp 2.000, mungkin konsumen yang penghasilannya pas-pasan masih bisa bernapas. Menurut Haris, kenaikan harga Pertamax dikhawatirkan akan mengerek harga kebutuhan pokok meskipun harga Pertalite tidak mengalami perubahan.

Selain itu, pengguna Pertamax juga berpotensi beralih ke Pertalite karena selisih harga yang semakin lebar. Permintaan Pertalite tentu akan meningkat. Sekarang, apakah pemerintah dan Pertamina bisa menjamin ketersediaan Pertalite di lapangan? Jangan-jangan nanti harga Pertalite juga ikut naik.

Setiap ada kenaikan harga BBM, pasti imbasnya ke kebutuhan pokok. Hal serupa dirasakan Mujiono (60), pengemudi ojek daring di Malang. Dengan pendapatan kotor rata-rata Rp 130.000 per hari, menurut dia, cukup berat membeli Pertamax dengan harga baru. Apalagi, setiap hari dirinya biasa menghabiskan sekitar 4 liter BBM.

Bagi orang-orang kecil seperti kami, ya berat kenaikan ini. Ojol (ojek daring) tidak berani membeli Pertamax dengan harga segitu. Mujiono biasa menggunakan Pertalite dan Pertamax. Namun, Pertamax hanya dipakai dua hari sekali untuk menjaga performa mesin agar lebih halus.

Menurut Mujiono, dirinya tidak mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah demi menghemat BBM. Ya tak mungkinlah. Orang seperti kami, kan, bekerjanya di atas kendaraan. Begitu ada order, ya kita jalan.

Kalau tidak keluar rumah, tidak dapat penghasilan. Dampak berikutnya, Mujiono khawatir ketersediaan Pertalite dalam beberapa hari ke depan akan berkurang akibat pengguna Pertamax beralih ke BBM yang lebih murah. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya mencari keuntungan. Dia mencontohkan, meski di Kota Malang ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU untuk kendaraan tertentu, di wilayah timur Kabupaten Malang pembelian Pertalite menggunakan sepeda motor dengan kapasitas tangki besar masih terjadi





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Pertamax Harga Bahan Bakar Kenaikan Harga Ruang Belanja Masyarakat Kelas Menengah

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