Kenaikan Harga Minyak Goreng Tidak Hanya Karena Perang di Iran, Harga Plastik Juga Berpengaruh

Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia akibat perang di Iran dan juga kenaikan harga plastik. Kebijakan DMO dinilai efektif menjaga harga MinyaKita.

Ilustrasi minyak goreng . (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) JawaPos.com – Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengemukakan bahwa kenaikan harga minyak goreng tidak semata-mata disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Iran.

Menurutnya, kenaikan harga plastik juga memiliki kontribusi signifikan terhadap kenaikan harga minyak goreng secara keseluruhan. Tungkot menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz, sebagai dampak dari ketegangan di Timur Tengah, telah mengganggu pasokan bahan baku penting. Gangguan ini secara otomatis menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil, termasuk plastik, yang merupakan komponen penting dalam pengemasan minyak goreng.

'Harga energi fosil dunia telah meningkat secara substansial, dari sekitar 60 dolar AS per barel sebelum terjadinya konflik menjadi lebih dari 110 dolar AS per barel,' ujar Tungkot di Jakarta pada Sabtu (25/4). 'Kenaikan harga ini berdampak langsung pada semua produk yang berasal dari energi fosil, termasuk plastik. Akibatnya, biaya produksi minyak goreng, terutama yang dikemas, ikut meningkat.

' Kondisi ini tentu saja memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas, terutama mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi minyak goreng tertinggi di dunia. Kenaikan harga ini dapat membebani anggaran rumah tangga dan berpotensi memicu inflasi jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan minyak goreng bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut, Tungkot memaparkan bahwa terdapat tiga jenis minyak goreng sawit yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Pertama, minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium yang dipasarkan dengan berbagai merek. Kedua, MGS MinyaKita yang ditujukan untuk segmen masyarakat berpendapatan rendah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketiga, MGS curah yang umumnya digunakan dalam industri pangan. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, harga dan ketersediaan MGS premium dan curah lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar.

'Pemerintah secara aktif mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita melalui serangkaian kebijakan yang terintegrasi,' tambahnya. 'Kebijakan DMO memastikan bahwa produsen minyak goreng memenuhi kewajiban untuk memasok minyak goreng ke pasar domestik, sementara pengendalian penyaluran memastikan bahwa minyak goreng didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, dan HET berfungsi sebagai batas atas harga yang dapat dikenakan kepada konsumen.

' Data menunjukkan bahwa dalam periode Januari 2026 hingga minggu ke-3 April 2026, harga MGS premium mengalami kenaikan dari Rp 21.166 per liter menjadi Rp 21.793 per liter. Harga MGS curah juga mengalami kenaikan, dari Rp 17.790 per liter menjadi Rp 19.486 per liter. Namun, yang menarik adalah harga MGS MinyaKita justru mengalami penurunan dari Rp 16.865 menjadi Rp 15.949 per liter, mendekati HET sebesar Rp 15.700 per liter.

Penurunan harga MGS MinyaKita ini dinilai sebagai dampak positif dari kebijakan DMO yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga pasokan MGS dan memastikan bahwa harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

'Efektivitas kebijakan DMO dalam menjaga pasokan dan harga MGS MinyaKita patut diapresiasi,' jelas Tungkot. 'Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan harga MGS MinyaKita di tengah kenaikan harga kemasan plastik. Hal ini akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, apakah pemerintah akan mengakomodasi perubahan harga kemasan dalam penetapan HET atau tidak.

' Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat dampak kenaikan harga plastik terhadap biaya produksi minyak goreng dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi konsumen





