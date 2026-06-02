Kenaikan Harga Emas Antam dan Dampaknya pada Inflasi Indonesia Mei 2026

Harga emas Antam naik menjadi Rp 2,665,000 per gram pada Mei 2026, bersamaan dengan inflasi bulanan 0,28 persen dan tahunan 3,08 persen. Analisis BPS mengungkap penyebab inflasi utama, termasuk kenaikan harga makanan, perawatan pribadi, serta kebijakan tarif udara. Regional, Papua Barat mencatat inflasi tertinggi, sementara Lampung terendah. Artikel ini membahas faktor‑faktor yang memengaruhi kenaikan harga emas dan implikasi kebijakan ekonomi ke depan.

Harga emas Antam mengalami kenaikan signifikan pada pertengahan tahun 2026, mencatat harga Rp 2.665.000 per gram, naik Rp 13.000 dari harga sebelumnya. Foto yang diambil pada Rabu, 14 Januari 2026 memperlihatkan seorang karyawan toko perhiasan di Banda Aceh sedang memegang beberapa perhiasan emas, menegaskan bahwa kenaikan harga ini terasa langsung di lapangan.

Kenaikan harga emas perhiasan tidak lepas dari dinamika pasar global, nilai tukar mata uang yang berfluktuasi, serta kebijakan bank sentral yang memengaruhi cadangan emas nasional. Faktor-faktor tersebut bersama dengan permintaan kuat dari industri perhiasan di dalam dan luar negeri menjadi pendorong utama peningkatan nilai emas Antam.

Menurut Deputi Badan Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, inflasi Indonesia pada Mei 2026 tercatat 0,28 persen secara bulanan (month‑to‑month), dengan indeks harga konsumen (IHK) naik dari 111,09 di April menjadi 111,40 di Mei. Secara tahunan (year‑on‑year), inflasi mencapai 3,08 persen, sementara inflasi kalender menunjukkan kenaikan 1,35 persen. Analisis BPS mengidentifikasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama inflasi tahunan dengan kontribusi 1,43 persen dan tingkat inflasi 4,94 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan kontribusi 0,70 persen dengan tingkat inflasi 10,35 persen. Kenaikan harga komoditas penting seperti ikan segar, beras, daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai merah menjadi faktor pendorong utama dalam segmen ini. Selain itu, komponen inti inflasi memberikan kontribusi sebesar 1,66 persen dengan tingkat inflasi 2,59 persen, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, biaya kuliah, sewa rumah, dan mobil.

Komponen yang bergejolak mencatat kontribusi 1,02 persen dengan tingkat inflasi 6,24 persen, dipengaruhi oleh harga beras, daging ayam ras, cabai, bawang merah, dan daging sapi. Pemerintah juga menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12‑16 persen, yang mulai berlaku pada Kamis, 16 Mei 2026, sebagai upaya menekan inflasi pada sektor transportasi udara.

Meskipun demikian, komponen harga yang diatur pemerintah tetap memberikan kontribusi inflasi terendah sebesar 0,40 persen dengan tingkat inflasi 2,07 persen, dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara, sigaret kretek, dan bahan bakar rumah tangga. Secara geografis, semua provinsi di Indonesia mencatat inflasi tahunan, dengan Papua Barat mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,94 persen, sementara Lampung berada di posisi terendah dengan 1,94 persen.

Sejumlah 17 provinsi mengalami inflasi di atas tingkat nasional sebesar 3,08 persen, menandakan disparitas regional yang perlu mendapat perhatian kebijakan ekonomi ke depan. Peningkatan harga emas Antam menjadi sorotan tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku industri perhiasan yang harus menyesuaikan strategi penetapan harga. Di sisi lain, perubahan kebijakan tarif udara dan dinamika inflasi pangan serta energi mencerminkan tantangan makroekonomi yang kompleks.

Pemerintah dan Bank Indonesia diperkirakan akan terus memantau indikator‑indikator utama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi global yang terus berlanjut





