Kenaikan Harga Beras: Plastik Kemasan dan Gabah Petani Jadi Pemicu

Harga beras medium dan premium mengalami kenaikan akibat lonjakan harga plastik kemasan dan gabah kering panen (GKP). Pelaku industri khawatirkan kelangkaan plastik. Konflik di Timur Tengah juga berdampak.

JAKARTA, KOMPAS — Harga beras medium dan premium mulai mengalami kenaikan seiring dengan melonjaknya harga plastik kemasan dan gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri perberasan terkait potensi kelangkaan plastik kemasan yang dapat mengganggu distribusi dan semakin menaikkan harga beras di pasaran.

Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per tanggal 10 April 2026 menunjukkan bahwa harga rata-rata nasional beras medium I dan II di pasar rakyat masing-masing mencapai Rp 16.050 per kilogram (kg) dan Rp 15.900 per kg. Dalam kurun waktu seminggu, harga beras medium I mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen, sementara medium II naik sebesar 0,32 persen. Di sisi lain, harga rata-rata nasional beras premium atau kualitas super I dan II tercatat sebesar Rp 17.300 per kg dan Rp 16.850 per kg. Kenaikan harga dalam seminggu untuk beras kualitas super I dan II masing-masing adalah 0,58 persen dan 0,6 persen. Harga kedua jenis beras ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan zonasi. HET untuk beras medium berkisar antara Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kg, sedangkan untuk beras premium berada di rentang Rp 14.900 hingga Rp 15.800 per kg. Kenaikan harga kantong plastik kemasan 5 kg memberikan kontribusi pada kenaikan harga beras medium dan premium, diperkirakan sekitar Rp 1.000 per kemasan. Masroni, Direktur PT AB2TI Petani Sejahtera Nusantara, pada hari Minggu, 12 April 2026, menjelaskan bahwa kenaikan harga beras ini dipengaruhi oleh lonjakan harga kemasan plastik dan juga harga gabah petani. Peristiwa ini mulai terjadi sekitar dua pekan sebelumnya. Sebagai contoh, harga karung kemasan plastik berkapasitas 50 kg mengalami kenaikan signifikan, dari Rp 1,9 juta per bal (berisi 1.000 lembar) menjadi Rp 3,15 juta per bal. Demikian pula, harga kantong plastik berkapasitas 5 kg mengalami peningkatan dari Rp 2.560 per lembar menjadi Rp 5.020 per lembar. Akibat kenaikan harga karung plastik tersebut, biaya pengemasan beras medium dan premium meningkat dari Rp 55 per kg menjadi Rp 100 hingga Rp 150 per kg. Konsekuensinya, harga kedua jenis beras tersebut juga ikut naik, berkisar antara Rp 100 hingga Rp 150 per kg. Masroni menambahkan, kenaikan harga kantong plastik 5 kg mengakibatkan harga beras medium dan premium naik sekitar Rp 1.000 per kemasan. Lebih lanjut, Masroni menjelaskan bahwa kenaikan harga beras juga disebabkan oleh meningkatnya harga GKP di tingkat petani. Dalam dua pekan terakhir, harga GKP mengalami kenaikan dari Rp 6.800 per kg menjadi Rp 7.300 per kg. Peningkatan harga GKP ini dipengaruhi oleh berakhirnya puncak panen raya padi pada musim tanam I. Selain itu, ada kekhawatiran dari para pelaku industri perberasan terhadap kemungkinan terjadinya kemarau panjang akibat fenomena El Nino. El Nino dapat berdampak pada penurunan produktivitas padi dan mengakibatkan penurunan produksi beras secara keseluruhan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa El Nino berpotensi berkembang sepanjang paruh kedua tahun 2026. Intensitas El Nino diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50-80 persen. Meskipun demikian, ada kemungkinan kecil, kurang dari 20 persen, bahwa El Nino dapat berkembang menjadi kategori kuat. Ucok (42), pemilik toko kelontong di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, mengungkapkan bahwa harga beras premium kemasan 5 kg merek Sania dan Raja Ultima telah mengalami kenaikan dari Rp 75.000 menjadi Rp 80.000. Kenaikan harga beras ini diduga kuat dipengaruhi oleh kenaikan harga kemasan. Lebih lanjut, Ucok menuturkan bahwa untuk beras literan, harga yang ditawarkan masih bervariasi, yaitu antara Rp 10.000 hingga Rp 13.000 per kg, tergantung pada kualitas beras. Meskipun harga kantong plastik kresek telah mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, Ucok mengaku belum menaikkan harga beras eceran di tokonya. Kenaikan harga plastik dan bahan baku plastik merupakan salah satu dampak dari konflik antara Amerika Serikat-Israel versus Iran. Sejak meletusnya perang di Timur Tengah pada 28 Februari 2026, harga minyak mentah dunia bergejolak, bergerak di rentang antara 67 dolar AS hingga 112 dolar AS. Konflik tersebut juga memicu penutupan Selat Hormuz, yang berdampak pada jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak mentah secara langsung berkontribusi pada lonjakan harga plastik dan bahan bakunya, terutama polietilen dan polipropilen. Hal ini disebabkan kedua bahan baku tersebut, yang digunakan dalam pembuatan kemasan makanan, kantong plastik, botol, dan pipa, berasal dari olahan minyak bumi. Data yang ada menunjukkan bahwa harga polietilen di China pada periode awal Maret 2026 hingga 11 April 2026 bergerak pada kisaran 6.500 yuan per ton hingga 9.500 yuan per ton. Sebagai perbandingan, pada periode awal Januari 2026 hingga akhir Februari 2026, harga polietilen hanya bergerak di kisaran 6.200 yuan per ton hingga 6.900 yuan per ton. Selain itu, kenaikan harga plastik dan bahan bakunya juga dipengaruhi oleh terhambatnya jalur perdagangan maritim di Selat Hormuz. Kawasan Timur Tengah selama ini menyumbang sekitar 25 persen dari total ekspor polietilen dan polipropilen di dunia. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab merupakan negara-negara produsen utama kedua komoditas tersebut di kawasan tersebut. Sejumlah perusahaan petrokimia di Asia, termasuk The Polyolefin Co Singapura, Rayong Olefins Thailand, dan PT Chandra Asri Pacific Indonesia, terpaksa mengurangi produksi mereka sebagai respons terhadap situasi ini. Joseph Chang, seorang Editor ICIS Chemical Business, menyatakan bahwa negara-negara di kawasan Teluk menyumbang sekitar 25 persen dari bahan kimia dan plastik yang diperdagangkan di seluruh dunia. Sebagian besar perdagangan barang-barang tersebut, sekitar 60 persen, dipasarkan di Asia





