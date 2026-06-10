Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi dan Suku Bunga: Berat Beban Kelas Menengah

Serentetan tekanan ekonomi mengimpit masyarakat kelas menengah. Sehari setelah kenaikan suku bunga acuan, warga dihadapkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang melambung 32 persen. Kenaikan harga BBM nonsubsidi menambah beban yang harus ditanggung oleh kelas menengah, terutama dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Kenaikan harga Pertamax yang lonjakannya cukup tinggi pasti akan berdampak cukup besar bagi kalangan kelas menengah. Selain itu, kenaikan suku bunga kredit juga akan memengaruhi komponen belanja masyarakat, terutama untuk sewa atau cicilan rumah.

JAKARTA, KOMPAS - Serentetan tekanan ekonomi mengimpit masyarakat kelas menengah . Sehari setelah kenaikan suku bunga acuan, warga dihadapkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang melambung 32 persen mulai Rabu (10/6/2026).

Harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara, harga Pertamax Green 95 meroket, dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi itu mengikuti regulasi yang berlaku. Keputusan ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, depresiasi nilai tukar rupiah yang puncaknya menyentuh kisaran level Rp 18.200 per dolar AS telah memicu respons kebijakan suku bunga. Bank Indonesia (BI) akhirnya kembali mengerek naik suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, kenaikan harga BBM nonsubsidi menambah beban yang harus ditanggung oleh kelas menengah.

Kenaikan harga Pertamax yang lonjakannya cukup tinggi pasti akan berdampak cukup besar bagi kalangan kelas menengah. Apalagi, konsumsi BBM sendiri adalah salah satu yang tertinggi dalam basket konsumsi masyarakat. Adapun kenaikan suku bunga kredit, ia melanjutkan, akan memengaruhi komponen belanja masyarakat, terutama untuk sewa atau cicilan rumah. Hasil Survei Konsumen BI pada Mei 2026 menunjukkan, porsi pembayaran cicilan mencapai 10,2 persen atau naik 0,5 persen poin dibanding bulan sebelumnya.

Di sisi lain, beban cicilan yang harus ditanggung oleh masyarakat juga tercermin dari meningkatnya kredit bermasalah (NPL). Di sektor properti, misalnya, NPL kredit pemilikan rumah (KPR) pada April 2026 tercatat sebesar 3,2 persen, naik dibanding April 2025 yang mencapai 3,08 persen. Berdasarkan hasil kajian Mandiri Institute, konsumsi kelompok transisi menuju kelas menengah masih berfokus pada kebutuhan primer, terutama terkait dengan mobilitas, kebutuhan rumah, dan pembayaran.

Dengan pengeluaran bulanan Rp 1,6 juta-Rp 2,25 juta per kapita dan kelas menengah ke bawah, porsi belanja kendaraan dan BBM di kelompok ini pada 2025 tercatat sebesar 20 persen dari total konsumsi di luar makanan. Ini disusul dengan konsumsi rumah dan pemeliharaan yang mencapai 13 persen. Menurut Faisal, kombinasi antara kenaikan suku bunga dan harga BBM akan menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi bagi kelas menengah.

Bahkan, beban ini diperkirakan semakin berat seiring dengan transmisi kenaikan biaya produksi dan bahan baku kepada konsumen. Ditambah lagi, Faisal melanjutkan, suku bunga acuan bisa berisiko naik lagi apabila inflasi meningkat dan rupiah masih tertekan. Akibatnya, pendapatan berisiko kian tergerus, sehingga semakin mempercepat penurunan kelas menengah. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyampaikan, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan semakin menambah beban operasional seluruh sektor usaha, mulai dari kelas besar sampai UMKM mikro.

Kenaikan biaya logistik dan biaya operasional akan memengaruhi harga di tingkat konsumen karena pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan opersionalnya banyak menggunakan BBM nonsubsidi. Meski beban operasional bisa berujung pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen, dunia usaha turut mengalami dilema. Sebab, keputusan untuk menaikkan harga produksi bisa mengakibatkan angka penjualan menurun. Sarman menjelaskan, apabila target penjualan justru semakin tertekan, biaya operasional yang harus ditanggung pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Akibatnya, pengusaha akan menempuh rasionalisasi, antara lain, dengan menekan beban tenaga kerja. Dengan kata lain, ada risiko pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alternatif terakhir





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