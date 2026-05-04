Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Belum Berdampak Signifikan pada Inflasi

Jakarta – Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengumumkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ) nonsubsidi pada pertengahan April 2026 belum menunjukkan dampak inflasi yang signifikan secara nasional.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan hal ini dalam rilis Berita Resmi Statistik Edisi Mei 2026 di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026. Menurut Ateng, pengaruh kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap inflasi secara keseluruhan relatif kecil karena bobot konsumsi BBM nonsubsidi yang terbatas pada kalangan tertentu. Kenaikan harga bensin, yang termasuk dalam Kelompok Pengeluaran Transportasi, hanya memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,34 persen *month-to-month* (mtm) pada April 2026.

Kontribusi inflasi bensin terhadap Kelompok Pengeluaran Transportasi adalah 0,13 persen, dan terhadap inflasi umum bulanan April 2026 sebesar 0,02 persen. Ateng Hartono juga menjelaskan bahwa situasi serupa terjadi pada komoditas avtur. Meskipun harga avtur mengalami peningkatan di seluruh bandara di Indonesia pada periode April 2026 dibandingkan Maret 2026, dampaknya terhadap inflasi secara umum tidak terlalu besar. Kenaikan harga avtur memang mempengaruhi inflasi tiket pesawat udara, namun karena bobotnya yang tidak signifikan, pengaruhnya terhadap inflasi keseluruhan tetap terbatas.

Lebih lanjut, Ateng menyoroti inflasi tarif angkutan udara sebesar 15,24 persen mtm pada April lalu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan normalisasi tarif setelah sebelumnya mengalami deflasi akibat stimulus dari pemerintah pada kuartal I 2026. Dengan kata lain, inflasi pada kelompok jasa angkutan penumpang terjadi karena tarif kembali ke harga normal setelah adanya kebijakan stimulus ekonomi yang menekan harga tiket pesawat sebelumnya.

Pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk membantu pemulihan sektor penerbangan, sehingga harga tiket sempat turun, namun setelah stimulus berakhir, tarif kembali naik mendekati harga semula. PT Pertamina (Persero) sebelumnya telah menaikkan harga beberapa produk BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, mulai 18 April 2026. Kenaikan harga ini cukup signifikan, misalnya Pertamax Turbo di wilayah DKI Jakarta naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Dexlite juga mengalami kenaikan dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter. Terbaru, pada 4 Mei 2026, Pertamina kembali mengumumkan pembaruan harga BBM untuk beberapa wilayah. Jenis BBM nonsubsidi solar dan Pertamax Turbo mengalami lonjakan harga, sementara harga Pertamax tetap stabil. Di wilayah Jabodetabek, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari Rp19.400 per liter pada April.

Dexlite juga mengalami kenaikan menjadi Rp26.000 per liter dari Rp23.600 per liter pada April 2026. BPS terus memantau perkembangan harga dan dampaknya terhadap inflasi, serta memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Data ini penting untuk pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat dan menjaga stabilitas harga





