Kenaikan Harga BBM Membuat Biaya Operasional Kendaraan Pribadi Ikut Terdongkrak

Perhatian terhadap efisiensi bahan bakar kendaraan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak pemilik mobil mulai menghitung ulang biaya operasional kendaraan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Perhatian terhadap efisiensi bahan bakar kendaraan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak pemilik mobil mulai menghitung ulang biaya operasional kendaraan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Rute yang dilalui cukup beragam. Mulai dari lalu lintas padat perkotaan, jalan tol Trans Jawa, jalur arteri antarkota, hingga medan perbukitan di kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Perjalanan dimulai dari kawasan Ampera, Jakarta Selatan, dengan kondisi tangki bahan bakar dan baterai penuh. Panel instrumen kendaraan menunjukkan estimasi jarak tempuh gabungan mencapai 1.118 kilometer, terdiri dari 1.000 km dari bahan bakar dan 118 km dari baterai.

Dalam kondisi lalu lintas padat menuju jalan tol, Eksion PHEV yang dikemudikan VIVA ebih banyak menggunakan mode EV Max. Pada mode ini, kendaraan bergerak sepenuhnya menggunakan tenaga listrik tanpa bantuan mesin bensin. Karakter berkendaranya terasa mirip mobil listrik murni. Kabin terasa senyap dan respons pedal gas cukup spontan ketika digunakan di kecepatan rendah hingga menengah.

Namun ketika memasuki ruas Tol Cipali dan daya baterai mulai berkurang, sistem kendaraan otomatis beralih ke mode hybrid. Mesin bensin kemudian bekerja bersama motor listrik untuk menjaga efisiensi sekaligus menyesuaikan kebutuhan tenaga saat mobil melaju konstan di jalan tol.

'Dalam perjalanan ini, rekan media dapat merasakan bagaimana teknologi Ling Power bekerja secara cerdas dalam mengatur penggunaan tenaga listrik dan mesin bensin sesuai kebutuhan berkendara,' ujar Danang Wiratmoko, Product Communication Manager Wuling Motors di Purwokerto, Jawa Tengah belum lama ini. Selain efisiensi, kenyamanan kabin juga menjadi salah satu aspek yang terasa selama perjalanan jauh. Ruang kabin Eksion tergolong lega untuk mobil tiga baris, termasuk pada area penumpang baris kedua. Fleksibilitas ruang penyimpanan juga menjadi salah satu nilai jual kendaraan ini.

Dengan kursi baris kedua dan ketiga dilipat rata, kapasitas bagasi Wuling Eksion diklaim mencapai 1.788 liter. Bagi pecinta mobil era 1990-an hingga awal 2000-an, nama Mitsubishi Eclipse punya tempat tersendiri. Model coupe sport tersebut pernah menjadi salah satu ikon. Kehadiran Toyota menjadi momen penting karena ajang tersebut selama ini identik dengan merek-merek legendaris Eropa seperti Alfa Romeo, Ferrari, Maserati.

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 tidak hanya berdampak pada pengeluaran pemilik mobil berbahan bakar bensin. Operasional EV Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 membuat biaya operasional kendaraan pribadi ikut terdongkrak. Bagi masyarakat Jakarta. Membeli mobil bekas memang bisa menjadi solusi untuk memiliki kendaraan pribadi dengan dana terbatas.

Namun, ada satu masalah yang sering dikeluhkan pemilik mobil bekas. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya terjadi di SPBU Pertamina. Mulai 10 Juni 2026, sejumlah operator SPBU swasta juga melakukan penyesuaian harga. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya terjadi di SPBU Pertamina.

Mulai 10 Juni 2026, sejumlah operator SPBU swasta juga melakukan penyesuaian harga. Apakah mobil listrik perlu dipanaskan seperti mobil bensin? Jawabannya mengejutkan. EV tidak butuh pemanasan mesin, tapi fitur pre-conditioning penting untuk kondisi ini.

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 membuat biaya operasional kendaraan pribadi ikut terdongkrak. Bagi masyarakat Jakarta. Tiga artikel terpopuler VIVA Otomotif: pemilik Ducati mulai terdampak ekonomi, arti warna BPKB yang jarang diketahui, dan mobil bekas Rp50 jutaan untuk harian. Persaingan pasar mobil di Indonesia semakin ketat sepanjang tahun ini.

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Kenaikan Harga BBM Biaya Operasional Kendaraan Pribadi Efisiensi Bahan Bakar Mobil Listrik Pertamax

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