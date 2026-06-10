Kenaikan Harga BBM di Asia Tenggara Dorong Penyesuaian Tarif di Indonesia

Negara‑negara Asia Tenggara menaikkan harga bensin dan diesel akibat lonjakan harga minyak dunia. Indonesia pun mengikuti dengan menaikkan tarif Pertamax dan Pertamax Green, sementara harga subsidi tetap stabil. Perbandingan regional menunjukkan Indonesia berada pada posisi menengah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa negara di Asia Tenggara baru-baru ini melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sebagai respons langsung terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan harga tersebut berdampak signifikan pada tarif bensin dan diesel di seluruh kawasan, memaksa pemerintah masing‑masing negara untuk meninjau kembali kebijakan subsidi dan penetapan harga. Di Singapura, misalnya, harga bensin telah mencapai US$2,393 per liter atau sekitar Rp42.971 per liter dengan kurs Rp17.957 per dolar, sedangkan diesel dijual pada US$3,024 per liter atau Rp54.301 per liter. Kota‑kota lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Laos juga melaporkan peningkatan harga yang bervariasi, mencerminkan perbedaan kebijakan fiskal dan tingkat subsidi di tiap wilayah.

Indonesia tidak terkecuali. PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga BBM non‑subsidi sejak awal Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertalite tetap dipatok pada Rp10.000 per liter, dan Biosolar pada Rp6.800 per liter, menandakan bahwa pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan pada varian premium mencerminkan tekanan biaya produksi serta impor bahan bakar yang semakin mahal karena pasar dunia masih berada pada level tertinggi. Jika dibandingkan secara regional, Indonesia masih berada pada posisi menengah dalam hal harga bahan bakar. Menurut data Global Petrol Prices per 8 Juni 2026, Malaysia menawarkan bensin dengan harga US$0,916 per liter atau Rp16.448 per liter, jauh lebih murah dibandingkan Indonesia.

Filipina menempatkan diri di tengah dengan bensin US$1,234 per liter (Rp22.158 per liter), sedangkan Thailand dan Laos berada di kisaran menengah hingga tinggi, tergantung pada jenis bahan bakar. Singapura, dengan biaya tertinggi, menjadi acuan ekstrem bagi negara‑negara lain. Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia mengalami kenaikan, masih ada ruang bagi kebijakan penyesuaian lebih lanjut guna memastikan harga BBM tetap terjangkau bagi konsumen dalam konteks persaingan regional





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BBM Harga Minyak Asia Tenggara Pertamina Subsidi

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