Kenaikan Harga BBM Bioetanol Picu Pertanyaan Efektivitas Kebijakan Energi

Lonjakan harga Pertamax Green 95 sebesar 31,7 persen memunculkan keraguan terhadap program pencampuran bioetanol yang dinilai tidak efektif menekan harga dan justru membebani APBN.

Lonjakan harga bahan bakar minyak nonsubsidi, terutama Pertamax Green 95 yang naik 31,7 persen menjadi Rp 17.000 per liter, memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas kebijakan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Pencampuran bioetanol ke dalam bensin dinilai belum mampu menekan harga bahan bakar, bahkan berpotensi menambah beban fiskal dan biaya energi. Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026), mengatakan bahwa kenaikan harga Pertamax Green 95 menunjukkan peningkatan porsi campuran bioetanol dalam bensin tidak serta-merta membuat harga bahan bakar nabati menjadi lebih terjangkau. Sebaliknya, dalam situasi krisis energi seperti sekarang, harga BBN yang mengandung campuran etanol justru mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan jenis bahan bakar lain.

Semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, semakin besar pula beban defisit APBN dan akhirnya menambah utang pemerintah yang sudah hampir Rp 10.000 triliun. Kenaikan harga Pertamax Green lebih tinggi daripada kenaikan harga BBM Pertamax (RON 92) yang naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, menjadikan publik bertanya tentang harga keekonomian bioetanol yang ternyata lebih mahal dibandingkan bensin biasa. Kebijakan bioetanol pemerintah dinilai membingungkan.

Di satu sisi, pembukaan lahan untuk food estate terus dilakukan, sementara pemerintah juga menyetujui impor 1 juta ton etanol per tahun dari Amerika Serikat. Padahal, peminat BBN di pasar masih rendah karena masyarakat dan perusahaan otomotif belum banyak yang berminat memodifikasi kendaraan untuk menggunakan BBN.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam laporan berjudul Mengapa Bioethanol tidak Menjawab Ketahanan Energi mengungkapkan bahwa program pengembangan BBN memerlukan biaya sangat besar, lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 176 triliun dalam periode 10 tahun. Biaya besar itu dipicu pembukaan lahan secara besar-besaran, seperti di Merauke, Papua Selatan. Akibatnya, produsen akan membebani kompensasi ekstra atas lonjakan nilai investasi dan tingginya biaya logistik saat menjual produk ke Pertamina.

Pertamina rugi dua kali karena pembayaran selisih harga riil dan harga keekonomian tidak langsung dibayar sehingga menekan arus kas. Ujung-ujungnya, melonjaknya subsidi BBM di APBN yang berasal dari pajak rakyat. Food estate terbukti menimbulkan banyak masalah, seperti peningkatan biaya hidup warga lokal, inflasi daerah, kerusakan lingkungan, pelemahan ketahanan pangan warga, dan kerugian perekonomian negara, seperti pencurian kayu, maraknya pembalakan liar, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Masyarakat tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang semakin mahal.

Pembukaan lahan seharusnya dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol. Jadi, narasi bioetanol adalah narasi yang dipaksakan dalam konteks krisis energi saat ini. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan di tengah penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi. Perusahaan menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akses energi masyarakat sekaligus merespons dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan harga Pertalite tetap dipertahankan sebesar Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Harga BBM subsidi tidak berubah, sementara penyesuaian harga untuk produk nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Penyesuaian ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dan fluktuasi harga energi global masih menjadi faktor yang memengaruhi biaya pengadaan energi





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BBM Bioetanol Pertamax Green Kebijakan Energi Subsidi

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