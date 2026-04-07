Kenaikan Harga Bahan Bakar Jet: Dampak Perang dan Strategi Maskapai Penerbangan

Kenaikan harga bahan bakar jet akibat konflik di Timur Tengah memaksa maskapai penerbangan mengambil langkah drastis, mulai dari pengurangan penerbangan hingga kenaikan biaya tambahan. Analisis dan strategi maskapai dalam menghadapi situasi ini.

Penyebab utama kenaikan harga bahan bakar jet adalah eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Serangan ini memicu kekhawatiran akan penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak mentah dan produk olahan seperti bahan bakar jet.

Dampaknya sangat signifikan, dengan harga bahan bakar jet di AS hampir berlipat ganda dalam waktu singkat, melonjak dari USD 2,50 per galon pada 27 Februari menjadi USD 4,88 per galon pada 2 April. Hal ini memaksa maskapai penerbangan untuk mengambil langkah-langkah drastis guna menanggulangi dampak finansial yang merugikan.\Dampak kenaikan harga bahan bakar jet sangat terasa bagi maskapai penerbangan di seluruh dunia. Maskapai-maskapai besar seperti Deutsche Lufthansa dan United Airlines telah mengumumkan rencana darurat untuk menghadapi situasi ini. Lufthansa membentuk tim khusus untuk merancang strategi menghadapi perang di Timur Tengah, termasuk potensi penurunan permintaan dan kekurangan bahan bakar. United Airlines, yang memiliki rute penerbangan ekstensif ke Asia, bahkan mempertimbangkan pengurangan layanan di wilayah tersebut. Kenaikan harga bahan bakar telah memaksa maskapai untuk mempertimbangkan pengurangan frekuensi penerbangan, terutama untuk rute internasional yang lebih jauh. Selain itu, beberapa maskapai di AS juga menghadapi tantangan khusus karena kurangnya infrastruktur pengisian bahan bakar yang memadai di beberapa wilayah, yang membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga.\Respons maskapai penerbangan terhadap kenaikan harga bahan bakar jet bervariasi. Beberapa maskapai memilih untuk mengurangi kapasitas penerbangan, khususnya untuk beberapa bulan mendatang, sementara yang lain menaikkan tarif penerbangan dan biaya tambahan seperti biaya bagasi terdaftar. Delta Air Lines, misalnya, menaikkan biaya bagasi terdaftar sebesar USD 10 untuk tiket yang dibeli mulai 8 April 2026. Langkah ini mencerminkan upaya maskapai untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global yang dinamis dan tekanan industri yang semakin meningkat. Meskipun permintaan perjalanan masih kuat, kenaikan harga bahan bakar menjadi perhatian utama bagi maskapai dan penumpang menjelang musim puncak perjalanan musim panas. Analis industri memperkirakan bahwa harga bahan bakar yang tinggi dalam jangka panjang akan menjadi tantangan besar bagi maskapai, yang perlu mencari cara untuk menyeimbangkan biaya operasional dengan menjaga daya tarik harga bagi konsumen





