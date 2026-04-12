Kenaikan Harga Bahan Bakar Dorong Maskapai Penerbangan Naikkan Tarif: Gejolak Geopolitik Picu Kenaikan

Industri penerbangan global menghadapi tekanan signifikan akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat yang disebabkan oleh gejolak geopolitik. Maskapai penerbangan di seluruh dunia mulai menaikkan tarif dan menyesuaikan jadwal penerbangan sebagai respons terhadap situasi ini.

Foto: Sebuah penerbangan Cathay Pacific Airways yang menuju Hong Kong membatalkan lepas landas di landasan pacu bandara Kaohsiung di Taiwan setelah api terlihat keluar dari salah satu mesinnya. Gejolak geopolitik global memberikan tekanan signifikan pada industri penerbangan, terutama dengan lonjakan harga bahan bakar pesawat yang tajam.

Kondisi ini memaksa maskapai penerbangan internasional untuk mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari menaikkan harga tiket hingga memangkas jadwal penerbangan. Kenaikan harga bahan bakar pesawat ini secara langsung terkait dengan eskalasi konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, yang melibatkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perang dan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut telah menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia yang signifikan, memberikan dampak langsung pada biaya operasional maskapai penerbangan. Data dari International Air Transport Association (IATA) menunjukkan bahwa harga rata-rata jet fuel global mengalami lonjakan yang drastis. Pada pekan yang berakhir 20 Maret, harga rata-rata jet fuel mencapai US$197 per barel, meningkat tajam dari US$157,41 dua pekan sebelumnya. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan harga US$95,95 pada 20 Februari. Kenaikan harga minyak mentah acuan global Brent sempat mencapai US$119 per barel, mendekati level tertinggi sejak konflik geopolitik dimulai. Dampak langsung dari kenaikan harga bahan bakar pesawat adalah keputusan maskapai penerbangan untuk menaikkan tarif. Beberapa maskapai telah mengumumkan kenaikan harga tiket, meskipun besarannya bervariasi tergantung pada rute penerbangan dan kebijakan masing-masing maskapai. Cathay Pacific, misalnya, mengumumkan kenaikan harga tiket melalui penerapan fuel surcharge, yang mulai berlaku pada 1 April. Kebijakan ini berlaku untuk sejumlah rute jarak jauh, termasuk penerbangan dari Hong Kong ke Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika. Maskapai tersebut mengutip situasi yang terus bergejolak di Timur Tengah sebagai penyebab utama dari peningkatan biaya operasional. Air New Zealand, maskapai asal Selandia Baru, juga mengambil langkah serupa dengan menaikkan tarif. Kenaikan tarif bervariasi tergantung pada rute penerbangan, dengan kenaikan +NZ$10 untuk rute domestik, +NZ$20 untuk rute jarak pendek, dan +NZ$90 untuk penerbangan jarak jauh. Air France-KLM juga mengenakan biaya tambahan sebesar 50 euro per perjalanan pulang-pergi untuk rute jarak jauh, sementara Qantas dari Australia mengonfirmasi kenaikan tarif pada jaringan penerbangan internasionalnya. Maskapai penerbangan Thailand, Thai Airways, bahkan menaikkan harga tiket sebesar 10% hingga 15% untuk mengantisipasi lonjakan biaya bahan bakar, terutama di tengah peningkatan permintaan perjalanan ke Eropa. Sementara itu, maskapai berbiaya rendah seperti AirAsia juga mengakui bahwa kenaikan tarif tidak bisa dihindari. CEO AirAsia, Tony Fernandes, menyatakan bahwa meskipun kenaikan tarif diperlukan, maskapai akan berusaha untuk menjaga harga tetap kompetitif. Fernandes menegaskan bahwa AirAsia berkomitmen untuk tidak membatalkan penerbangan karena tingginya permintaan, dan akan berupaya maksimal untuk menekan biaya tiket serendah mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa maskapai penerbangan berupaya mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi industri penerbangan akibat kenaikan harga bahan bakar, sambil tetap menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pelanggan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selain Maskapai, Turis Alami Dampak Kenaikan Harga Bahan BakarSeiring kenaikan harga bahan bakar pesawat, tidak hanya maskapai yang rasakan dampak tetapi juga pelancong atau turis.

Read more »

Video: Kena Efek Perang, Harga Bahan Baku Industri Pipa Baja Naik 20%Kena Efek Perang, Harga Bahan Baku Industri Pipa Baja Naik 20%

Read more »

Harga Pangan Nasional Terkini: Cabai Rawit dan Telur Ayam Ras Alami Kenaikan SignifikanPusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat kenaikan harga pangan nasional, terutama cabai rawit merah dan telur ayam ras, pada Jumat pagi.

Read more »

Kenaikan Harga Tiket Pesawat Tidak Boleh di Atas 13%JPNN.com : Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah telah menetapkan rentang kenaikan harga tiket pesawat berada pada kisaran 9-13

Read more »

Jumlah kendaraan listrik di Belanda melonjak di tengah kenaikan harga energiJumlah kendaraan listrik (electric vehicle/EV), termasuk kendaraan listrik murni (fully electric vehicle/FEV), kendaraan listrik hybrid (hybrid electric ...

Read more »

Wamenhaj Tegaskan Kenaikan Harga Avtur Tidak Akan Dibebankan ke Jemaah HajiWakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan dampak kenaikan harga avtur tidak akan dibebankan kepada jemaah haji 1447 Hijriah.

Read more »