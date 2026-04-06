Kenaikan Harga Avtur: Dampak Perang Iran-AS-Israel dan Penyesuaian Tarif Penerbangan

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel memicu kenaikan harga avtur global, memaksa maskapai penerbangan menyesuaikan tarif. AirAsia X menambah biaya bahan bakar sekitar 20%, dengan tarif rata-rata naik 30-40%. Informasi juga diberikan mengenai cara mengatasi kendala layanan BRI.

Sebuah pesawat sedang parkir menurunkan penumpang setelah mendarat di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Sabtu (7/3/2026). (ANTARA/Moh Ridwan) Kondisi geopolitik global yang memanas, khususnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, telah memberikan dampak signifikan pada industri penerbangan. Kenaikan harga avtur dunia menjadi salah satu konsekuensi langsung dari situasi tersebut, yang pada gilirannya memaksa maskapai penerbangan untuk melakukan penyesuaian tarif.

Dampak dari perang tersebut menyebabkan peningkatan biaya operasional yang signifikan, memaksa maskapai untuk mencari solusi agar tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Chief Commercial Officer AirAsia X, Amanda Woo, dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa maskapainya telah menambahkan sekitar 20 persen biaya tambahan pada bahan bakar atau avtur. Kenaikan biaya ini berimbas pada penyesuaian tarif yang diperkirakan naik antara 30 hingga 40 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lonjakan harga avtur dunia, yang dilaporkan mencapai kisaran 150-200 dolar AS per barel pada April 2026, menjadi pemicu utama dari kenaikan tarif ini. Harga tersebut mengalami peningkatan drastis dari level normal yang berada di bawah 100 dolar AS. Group CEO AirAsia X, Bo Lingam, menambahkan bahwa di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasokan, harga avtur global telah melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025. Untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan operasional, maskapai mengambil langkah-langkah strategis, termasuk penyesuaian tarif secara terukur di seluruh jaringan penerbangan. Selain itu, AirAsia X juga berupaya memaksimalkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan rute penerbangan melalui Kuala Lumpur di Malaysia dan Bangkok di Thailand. Hal ini bertujuan untuk menangkap permintaan pasar secara lebih efektif.





Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Sebulan Imbas Kenaikan Harga BBMTransportasi umum di ibu kota Pakistan akan digratiskan selama satu bulan di tengah kenaikan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah. Uang Rp 21,3 miliar digelontorkan.

Baca lebih lajut »

Drone Iran Diklaim Hantam Bandara Ben Gurion Israel, Iran: dari Pejuang Pemberani!Berita Drone Iran Diklaim Hantam Bandara Ben Gurion Israel, Iran: dari Pejuang Pemberani! terbaru hari ini 2026-04-05 16:38:02 dari sumber yang terpercaya

Baca lebih lajut »

Rudal Iran hantam bangunan di Haifa, IsraelRudal Iran hantam bangunan di Haifa, Israel. Personel keamanan Israel dan petugas tanggap darurat terlihat di lokasi terdampak serangan rudal Iran di Haifa, Israel ...

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tahan Harga Pertamax di Tengah Kenaikan Harga Minyak DuniaPemerintah mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax, meski harga keekonomiannya lebih tinggi akibat harga minyak global dan nilai tukar rupiah. Selisih harga ini berpotensi menjadi beban bagi Pertamina atau masuk sebagai beban fiskal.

Baca lebih lajut »

Hamas Dukung Aksi Iran Melawan Israel hingga Singgung Soal Genosida IsraelJuru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah, menyampaikan pernyataan mendukung serangan Iran terhadap Israel. Dalam pernyataannya dia juga menyinggung soal gencatan senjata

Baca lebih lajut »

Penjualan Ford Turun Imbas Kenaikan Harga BBM dan Konflik Iran-IsraelKenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global, dipicu oleh konflik Iran-Israel, telah berdampak pada penjualan Ford. Sementara itu, konflik tersebut menyebabkan kerusakan, korban sipil, dan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.

Baca lebih lajut »