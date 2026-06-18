Kenaikan BI Rate Belum Mempengaruhi Minat Investor Asing

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Salvian Fernando, menilai kenaikan BI Rate belum menunjukkan dampak signifikan terhadap minat investor asing di pasar obligasi domestik. Berdasarkan data hingga 12 Juni 2026, kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan arus keluar dana (outflow) secara year to date sebesar Rp 13 triliun.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Salvian Fernando, menilai kenaikan BI Rate belum menunjukkan dampak signifikan terhadap minat investor asing di pasar obligasi domestik .

Berdasarkan data hingga 12 Juni 2026, kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan arus keluar dana (outflow) secara year to date sebesar Rp 13 triliun.

"Kalau kita lihat dari datanya belum, sampai dengan 12 Juni 2026 kita bisa lihat kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia itu outflow masih ya, yield to date Rp 13 triliun," kata Salvian dalam Edukasi Wartawan BEI, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, memang terdapat tambahan kepemilikan asing sekitar Rp 3 triliun selama Juni 2026. Namun, Salvian menilai angka tersebut masih terlalu kecil untuk dianggap sebagai sinyal peningkatan minat investor global terhadap obligasi Indonesia.

"Memang ada sih di bulan Juni kenaikan Rp 3 triliun, tapi saya tidak bisa bilang ini peningkatan minat ya, karena angkanya terlalu kecil," ujarnya. Dengan demikian, kenaikan BI Rate sejauh ini belum mampu menjadi katalis utama yang mendorong arus masuk modal asing ke pasar obligasi domestik. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat memberikan keterangan usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Kamis (21/2). BI kembali menahan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7RRR) di angka 6 persen.

(Liputan6.com/Angga Yuniar) Sebelumnya, Bank Indonesia dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Kemudian, pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, kenaikkan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Lebih lanjut, Salvian menilai keputusan investor global untuk kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga global, khususnya di Amerika Serikat.

Menurutnya, dampak kenaikan BI Rate terhadap keputusan investor asing sejauh ini masih terbatas dan belum terlihat secara nyata di pasar. Ia menegaskan bahwa faktor yang akan menentukan arah pergerakan obligasi ke depan bukan hanya kebijakan BI, tetapi juga ekspektasi pasar terhadap suku bunga global dan kondisi ekonomi internasional.

"Tadi saya sudah mention untuk pertanyaan pertamanya, sudah tercermin, sudah terprice-in, karena memang yield pasti bergerak duluan dibandingkan dengan pengumuman rate dan bukan tidak mungkin masih mengalami kenaikan kalau nanti ekspektasi rate high masih ada di semester II-2026," pungkasnya. Dana Global Bond US$ 1,5 Miliar Masuk Danantara Pekan In





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kenaikan BI Rate Minat Investor Asing Pasar Obligasi Domestik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BI Kenaikan BI Rate 25 Bps ke 5,75% dalam RDG Juni 2026Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin ke 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 17-18 Juni 2026. Penurunan juga diberlakukan untuk Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing ke 4,75% dan 6,5%. Kebijakan ini diambil guna memperkuat stabilitas, menekan inflasi ke dalam kisaran target, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Tengah ketidakpastian global. Kebijakan makroprudensial longgar dan penguatan sistem pembayaran digital turut menjadi bagian dari strategi comprehensive tersebut.

Read more »

Rupiah Menguat Usai Kenaikan BI Rate 25 Basis Poin ke 5,75%Rupiah berhasil balik menguat meski dolar ASbergeng di pasar global. BI menaikkanBI Rate, Deposit Facility, dan Lending Facility masing-masing sebesar 25 bps. Kenaikan ini bagian daristrategy menjaga inflasi danstabilisasi rupiah.

Read more »

Kenaikan BI-Rate Belum Ampuh, Rupiah Tetap Loyo ke Level Rp17.794Rupiah melemah ke Rp17.794/dolar AS meski BI menaikkan suku bunga. Pelemahan dipicu sikap hawkish The Fed, namun dampaknya diredam oleh kenaikan BI-Rate tersebut.

Read more »

Indef: Kenaikan BI-Rate jadi 5,75 Persen Sinyal Kuat Tekanan ke Rupiah Masih TinggiEkonom Indef menilai kebijakan kenaikan BI-Rate jadi 5,75 persen tunjukkan tekanan rupiah kuat. BI Rate, nilai tukar rupiah, dan stabilitas ekonomi.

Read more »