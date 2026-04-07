Kemunculan Harimau Sumatera di Area PHR Bengkalis: BBKSDA Riau Lakukan Mitigasi

BBKSDA Riau menindaklanjuti laporan kemunculan Harimau Sumatera di area kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Bengkalis. Tim gabungan telah melakukan mitigasi dan identifikasi lapangan setelah menerima laporan dan video penampakan satwa langka tersebut.

jpnn.com, BENGKALIS - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menindaklanjuti laporan kemunculan seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di area kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Duri Field, Kabupaten Bengkalis . Kepala Bidang BKSDA Riau Teknis, Ujang Holisudin Supartono, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari pihak PHR pada Minggu, 5 April 2026, terkait penampakan satwa langka tersebut.

Laporan ini muncul setelah beredarnya video yang jelas memperlihatkan keberadaan harimau di lokasi DSF 125 Tonggak 8. Ujang Holisudin Supartono menjelaskan bahwa hasil analisis terhadap video tersebut secara meyakinkan mengidentifikasi satwa yang terlihat sebagai Harimau Sumatera dewasa. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kesaksian dari salah satu karyawan PHR yang bahkan sempat berhadapan langsung dengan harimau tersebut dan berhasil mendokumentasikannya. Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi BBKSDA Riau, mengingat pentingnya perlindungan terhadap spesies yang terancam punah ini dan potensi risiko yang timbul akibat interaksi dengan manusia di wilayah operasional perusahaan. Tindakan cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk memastikan keselamatan semua pihak dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.\Menindaklanjuti laporan dan bukti yang ada, pada Senin, 6 April 2026, tim gabungan yang terdiri dari personel BBKSDA Riau dan pihak keamanan PT PHR segera bergerak menuju lokasi yang dilaporkan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melakukan mitigasi risiko dan melakukan identifikasi lapangan secara mendalam. Tim melakukan penelusuran di sekitar area yang disebutkan dalam laporan, termasuk melakukan pengecekan visual dan pendengaran untuk mengetahui keberadaan harimau secara lebih akurat. Selama proses pengecekan dan pemantauan di lapangan, tim gabungan mendengar suara auman harimau yang berasal dari sekitar titik awal perjumpaan satwa tersebut. Hal ini memberikan konfirmasi tambahan mengenai keberadaan harimau di area tersebut dan meningkatkan kewaspadaan tim. Respons yang cepat dan terukur sangat penting dalam situasi seperti ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik antara harimau dan manusia serta memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Koordinasi yang baik antara BBKSDA Riau dan pihak PHR merupakan kunci keberhasilan dalam upaya penanganan situasi ini dan memberikan perlindungan maksimal bagi harimau Sumatera.\Sebagai langkah preventif dan untuk menjaga keselamatan, tim gabungan kemudian memutuskan untuk bergeser sejauh kurang lebih 500 meter dari sumber suara auman harimau. Keputusan ini diambil sebagai tindakan kehati-hatian untuk menghindari potensi kontak langsung yang berisiko dan memberikan ruang bagi harimau untuk bergerak secara bebas tanpa merasa terancam. Dari lokasi yang baru, tim melanjutkan kegiatan pemantauan dan pengamatan secara cermat, dengan tetap memperhatikan tanda-tanda keberadaan harimau. Selain itu, tim juga melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi tambahan, termasuk mencari jejak kaki, kotoran, atau bukti lain yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai perilaku dan pergerakan harimau di area tersebut. Upaya kolaboratif antara BBKSDA Riau, pihak keamanan PT PHR, dan keterlibatan masyarakat setempat sangat penting dalam memastikan keberhasilan upaya penanganan dan perlindungan harimau Sumatera. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian harimau dan habitatnya juga menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan keberadaan harimau Sumatera di wilayah Bengkalis dapat terus terjaga, sekaligus meminimalkan risiko konflik antara manusia dan satwa liar tersebut





