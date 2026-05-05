Kemudahan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Samsat Keliling di Jakarta dan Sekitarnya

Layanan Samsat Keliling hadir sebagai solusi praktis bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya, menawarkan kemudahan perpanjangan STNK tahunan dan pembayaran PKB di lokasi strategis.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin mudah dengan adanya layanan Samsat Keliling yang beroperasi di berbagai lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya. Pada hari Minggu, 21 Oktober, warga Jakarta dapat memanfaatkan gerai Samsat Keliling yang hadir di acara Car Free Day untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan mereka.

Proses pembayaran ini cukup sederhana, hanya memerlukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nama pemilik yang sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Inisiatif ini merupakan bentuk kerjasama antara Kepolisian melalui Ditlantas Polda Metro Jaya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, dan Jasa Raharja, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengunjungi Kantor Samsat Induk secara langsung.

Layanan Samsat Keliling ini menawarkan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang sibuk. Untuk menggunakan layanan Samsat Keliling, wajib pajak hanya perlu membawa dokumen yang lengkap dan datang lebih awal ke lokasi yang telah ditentukan. Penting untuk diingat bahwa layanan ini hanya melayani perpanjangan STNK tahunan, yaitu pengesahan selama satu tahun. Perpanjangan STNK lima tahunan yang memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan harus dilakukan di Kantor Samsat Induk.

Jadwal operasional Samsat Keliling di wilayah Jakarta dan sekitarnya bervariasi, namun umumnya beroperasi pada hari kerja dengan jam operasional yang seragam. Beberapa lokasi Samsat Keliling yang beroperasi antara lain di Kota Tangerang (Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere), Ciledug (Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber Puri Cipondoh), Kelapa Dua (Halaman Gtown Square Gading Serpong), Kabupaten Bekasi (Pasar Bersih Cikarang Baru), dan Depok (Halaman Parkir Samsat Depok dan RS Bhayangkara Brimob).

Setiap lokasi memiliki jam operasional yang berbeda, mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Proses pembayaran pajak di Samsat Keliling sangatlah mudah. Wajib pajak hanya perlu datang ke lokasi sesuai jadwal, menyerahkan STNK dan KTP asli serta fotokopinya, dan petugas akan memverifikasi data serta menghitung jumlah PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang harus dibayarkan.

Meskipun jadwal yang disebutkan di atas merupakan pola umum, penting bagi wajib pajak untuk selalu memeriksa jadwal harian terbaru sebelum berangkat, karena jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Perlu diingat bahwa Samsat Keliling hanya melayani perpanjangan STNK tahunan. Untuk layanan lain seperti perpanjangan STNK lima tahunan, balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), blokir STNK, dan pencabutan berkas, wajib pajak harus mendatangi Kantor Samsat Induk di domisili masing-masing.

Disarankan untuk datang lebih awal, idealnya sebelum pukul 08.00 WIB, untuk menghindari antrean panjang yang biasanya terjadi setelah jam operasional dimulai. Kemudahan layanan Samsat Keliling ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu





