Kemnukdasmen Cabut Suket SMA Gibran Pasca Putusan MA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka sesuai putusan Mahkamah Agung. Tindakan ini menandai batalnya surat tersebut dan menutup jalur hukum bagi wakil presiden.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut Surat Keterangan Penyetaraan tingkat SMA yang diterbitkan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah administratif ini dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2026, di Jakarta.

Dasar Hukum Pencabutan Suket Gibran

Keputusan pencabutan ini berlandaskan keputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742K/TUN/2026. Putusan pengadilan tinggi tersebut memerintahkan secara tegas agar Kementerian mencabut surat keterangan sebelumnya.

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Implementasi perintah pengadilan tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen resmi ini mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada tahun 2019.

Direktur Jenderal Tatang Muttaqin menandatangani surat keputusan pencabutan tersebut di Jakarta pada 11 November 2026. Ia mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut saat dihubungi pada Kamis, 12 November 2026.

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Posisi Kuasa Hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kuasa hukum Kementerian Pendidikan menyampaikan konfirmasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mereka melaporkan bahwa surat penyetaraan pendidikan Gibran telah resmi dicabut oleh kementerian.

Dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis, 12 November 2026, perwakilan pemerintah menyerahkan surat keputusan pencabutan kepada majelis hakim. Surat ini diserahkan sebagai bukti bahwa objek sengketa tidak lagi berlaku.

Karena dasar hukum telah hilang, kuasa hukum meminta majelis hakim untuk menghentikan pemeriksaan perkara. Gugatan ini berasal dari PT Mercy Toga Kirana dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT.

Gugatan tersebut pada pokoknya mempersoalkan legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Proses ini menandai akhir dari upaya mempertahankan status pendidikan wakil presiden melalui jalur tata usaha negara.

Analisis Yusril Ihza Mahendra Mengenai Akibat Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan klarifikasi resmi mengenai konsekuensi hukum. Ia menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tahun 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut Yusril, pencabutan ini bukan sekadar tindakan administratif biasa. Ini merupakan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai Pasal 53 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

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Kondisi ini berarti tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh Gibran untuk mempertahankan keberlakuan surat tersebut. Putusan Mahkamah Agung telah bersifat final dan inkrit.

Yusril menjelaskan bahwa hak mengajukan peninjauan kembali dalam perkara tata usaha negara hanya dimiliki oleh pihak penggugat. Pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak tersebut.

Dampak Konstitusional Terhadap Jabatan Wakil Presiden

Ketika penyetaraan pendidikan dinyatakan batal, implikasi serius muncul terhadap persyaratan jabatan. Gibran Rakabuming Raka sejak awal dinilai tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden.

Konsekuensi hukum terhadap status jabatannya harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi. Pertanyaan apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan harus segera dijawab sesuai aturan dasar negara.

Tidak ada lagi jalan hukum yang dapat ditempuh oleh pejabat tergugat untuk membalikkan putusan Mahkamah Agung. Seluruh proses administratif telah selesai dilaksanakan sesuai perintah pengadilan.