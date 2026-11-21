Menteri Yassierli umumkan program pelatihan vokasi gratis berlisensi bagi lulusan SLB untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Simak detail program dan fasilitas pendukungnya.

Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menyusun rencana strategis berupa penyediaan pelatihan vokasi gratis bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) agar mereka lebih siap memasuki pasar tenaga kerja. Inisiatif ambisius ini diumumkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis (19/11/2026) selama kunjungan kerjanya ke SLB Tunarungu Santi Rama. Program tersebut dirancang khusus untuk menjamin bahwa lulusan SLB mendapatkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.

Rincian Program Vokasi dan Sertifikasi Gratis

Menteri Yassierli menegaskan bahwa program pelatihan keterampilan ini akan sepenuhnya dipbiayai oleh Kemnaker tanpa memungut biaya sepeser pun kepada peserta atau lembaga pendidikan. Setelah siswa menyelesaikan jenjang pendidikan mereka di SLB, mereka akan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai modul keterampilan yang telah disiapkan pemerintah. Jenis pelatihan yang tersedia sangat beragam, mulai dari teknik barista, menjahit, pengembangan keterampilan IT, hingga teknik bengkel kendaraan. Seluruh peserta pelatihan juga akan menerima sertifikat kompetensi resmi sebagai bukti kualifikasi keahlian yang telah mereka kuasai.

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Keberadaan sertifikat kompetensi ini sangat krusial karena berfungsi sebagai standar internasional yang diakui secara luas dalam dunia kerja. Dengan memiliki dokumen legal tersebut, lulusan SLB memiliki daya tawar yang lebih tinggi saat melamar pekerjaan kepada perusahaan atau industri. Program ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknis, tetapi juga pada validasi keterampilan agar lulusan dapat bersaing secara adil dengan tenaga kerja umum.

Implementasi di SLB Tunarungu Santi Rama

SLB Tunarungu Santi Rama saat ini menjadi salah satu focal point dalam implementasi program pendidikan vokasi bagi siswa tunarungu. Lembaga pendidikan ini mencatat sebanyak 101 siswa aktif yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan formal, meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Selama kunjungan tersebut, Menteri Yassierli melakukan dialog intensif dengan pihak yayasan pendiri sekolah serta berinteraksi langsung dengan para guru pengajar.

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Ia juga memantau secara langsung proses pembelajaran keterampilan yang menjadi inti kurikulum di sekolah tersebut. Beberapa keahlian yang sedang dipelajari siswa meliputi teknik menjahit, pengoperasian komputer, tata boga kuliner, hingga desain grafis. Siswa juga mendapatkan pelatihan desain pada media gelas dan tumbler yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan praktis. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya sekolah dalam mempersiapkan siswanya menghadapi tantangan dunia usaha.

Fasilitas Pusat Pengembangan Talenta di Bekasi

Untuk mendukung perluasan akses pelatihan, Kemnaker sedang membangun Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas canggih ini diproyeksikan menjadi pusat layanan terpadu sekaligus pusat pelatihan vokasi khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur ini menandakan komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas tenaga kerja di Indonesia.

Kehadiran fasilitas di Bekasi tersebut diharapkan mampu menjangkau ribuan peserta pelatihan setiap tahunnya melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Melalui pusat ini, Kemnaker akan memperluas cakupan akses pelatihan vokasi agar penyandang disabilitas memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan kualifikasi diri. Program ini juga menjadi bagian dari upaya sistematis memberikan akses pengembangan keterampilan yang lebih luas bagi kelompok disabilitas, termasuk mereka yang baru menyelesaikan pendidikan di sekolah luar biasa.

Apresiasi dan Dukungan untuk Para Guru

Dalam kunjungan yang berlangsung menjelang peringatan Hari Guru, Menteri Yassierli menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik yang telah mendampingi siswa dalam proses belajar dan pengembangan keterampilan. Ia menekankan bahwa guru memiliki peran sentral dalam membantu siswa mengenali potensi diri serta mempersiapkan mental dan fisik mereka agar dapat berkontribusi optimal di dunia kerja. Menteri menyebut para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mengantarkan siswa menuju lapangan pekerjaan.

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Ia juga memberikan semangat kepada seluruh siswa agar terus belajar, mengasah kemampuan, dan tidak pernah berhenti mengembangkan potensi diri. Menurutnya, para guru adalah sosok yang akan menentukan masa depan talenta-talenta unggul Indonesia di masa depan. Dukungan moral dan materi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan memberdayakan bagi semua kalangan.