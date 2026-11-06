Kemnaker Japan Indonesia Perkuat Kolaborasi Riset dan Mobilitas Mahasiswa

Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Dubes Jepang Ueno Atsushi sepakat memperluas kolaborasi riset mineral dan mobilitas mahasiswa Indonesia ke Jepang di Jakarta.

Menkoordinator bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ( Kemdiktisaintek) RI bersama Pemerintah Jepang membuka peluang kolaborasi di bidang mobilisasi mahasiswa dan pengembangan teknologi dalam rangka memperluas akses pendidikan internasional, memperkuat kapasitas peneliti, serta mendorong pengembangan riset.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto Ajak Perluasan Akses Pendidikan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini terdapat peluang peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan tinggi di Jepang. Kesempatan ini mencakup perluasan akses informasi mengenai program studi berbahasa Inggris atau gelar bersama, dan program doktoral di universitas Jepang untuk memperkuat mobilitas akademik serta kolaborasi antar-perguruan tinggi.

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"Gagasan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema pendanaan dan pelaksanaannya," katanya. Brian menekankan pentingnya transparansi mekanisme dukungan finansial agar program ini dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak calon mahasiswa berprestasi dari Indonesia yang ingin mengembangkan kapasitas akademik di luar negeri.

Delegasi Indonesia Jajaki Potensi Kerja Sama dengan Pabrikan China

Menurut Brian, perguruan tinggi dan lembaga riset berpotensi berperan dalam pengembangan dan pengujian teknologi bersama mitra industri agar hasil riset dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan kebutuhan praktis di lapangan, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing nasional.

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Delegasi Indonesia jajaki potensi kerja sama dengan pabrikan China dalam berbagai sektor strategis yang saling melengkapi. Langkah ini sejalan dengan upaya diversifikasi mitra internasional untuk tidak hanya mengandalkan satu wilayah pasar saja, melainkan membuka peluang baru dalam transfer teknologi dan inovasi industri yang lebih beragam.

Dubes Ueno Atsushi Sanggup Perkuat Kemitraan Riset Bersama

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ueno Atsushi, menyambut baik peluang penguatan kemitraan tersebut. Di bidang riset, Dubes Ueno menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang telah mengadopsi 26 proyek kolaborasi yang sedang berjalan. Angka ini menunjukkan komitmen serius kedua negara dalam menerjemahkan visi kerjasama akademik menjadi aksi nyata di berbagai bidang keilmuan.

Ueno Atsushi menyatakan bahwa Jepang siap menjadi mitra strategis dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia melalui program pertukaran pelajar dan riset terapan. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia agar setara dengan standar internasional, sekaligus membuka wawasan baru bagi akademisi dan peneliti lokal.

Fokus Pengembangan Riset di Sektor Sumber Daya Mineral

Menteri Brian menyebut kolaborasi dengan Jepang menjadi landasan untuk memperluas penelitian bersama dan memperkuat kapasitas sains serta teknologi kedua negara. Salah satunya di bidang sumber daya mineral yang melibatkan mitra Jepang. Sektor ini dipilih karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui teknologi ekstraksi dan pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

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Kemajuan di sektor mineral tidak hanya menguntungkan aspek ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip hijau dalam proses industri. Kerjasama ini akan melibatkan institusi pendidikan tinggi untuk menyediakan tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola cadangan alam Indonesia secara bertanggung jawab.

Kompleksitas Skema Pendanaan dan Langkah ke Depan

Pembahasan mengenai skema pendanaan dan pelaksanaannya masih memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan final antara kedua belah pihak. Kedua negara perlu memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mendukung kelangsungan program jangka panjang tanpa menghambat fleksibilitas operasional di lapangan.

Minggu depan, kedua delegasi dijadwalkan untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap draf kerjasama yang telah disusun. Hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi acuan utama dalam penandatanganan nota kesepahaman resmi yang mengikat kedua institusi pendidikan dan pemerintah terkait.