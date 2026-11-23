Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan investigasi menyeluruh atas kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Serang yang menimpa 25 pekerja, dengan ancaman pidana bagi pelanggar.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan komitmen penuh Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) untuk mengawal proses investigasi kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia hingga tuntas. Tim ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama Pengawas Ketenagakerjaan telah disiagakan di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sejak Senin (23/11/2026).

Tim Ahli Menyelidiki Penyebab Kecelakaan Kerja

Investigasi komprehensif dilakukan untuk menelusuri akar penyebab musibah serta memastikan seluruh aspek kepatuhan terhadap standar keselamatan telah diperiksa secara mendalam. Setelah operasi evakuasi dan pendinginan area kebakaran dinyatakan selesai oleh pihak berwenang, tim Kemnaker akan segera memasuki fase pemeriksaan teknis detail terhadap fasilitas dan lingkungan kerja.

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Pemeriksaan ini mencakup analisis kelayakan teknis peralatan industri, validasi penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta evaluasi kondisi kesehatan lingkungan tempat kerja. Tim juga akan menguji kompetensi sumber daya manusia dalam menangani bahaya industri dan menelaah kesiapan sistem tanggap darurat perusahaan secara keseluruhan.

Yassierli Tekankan Prioritas Keselamatan bagi 25 Pekerja

Menteri Yassierli menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak, menekankan bahwa setiap nyawa pekerja sangat berharga dan tidak dapat digantikan. Peristiwa ini menimpa total 25 pekerja, menjadikannya pengingat keras bagi seluruh pelaku industri bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasional.

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Yassierli menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menganggap keselamatan kerja sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan harus tertanam kuat sebagai budaya kerja. Pencegahan risiko harus dimulai sejak dini melalui identifikasi potensi bahaya, langkah mitigasi yang tepat, dan pengawasan berkala agar tidak baru ditindaklanjuti setelah tragedi terjadi.

Ancaman Pidana hingga Enam Tahun Bagi Pelanggar

Jika investigasi menemukan kelalaian atau pelanggaran norma K3 yang membahayakan keselamatan pekerja, Kemnaker akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja menerapkan standar K3 untuk mencegah kecelakaan.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun bagi pemberi kerja yang lalai sehingga mengakibatkan disabilitas total tetap atau kematian pekerja. Kemnaker akan menindaklanjutinya tanpa ragu demi menjamin perlindungan maksimal bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Jaminan Hak Pekerja dan Santunan BPJS

Pemerintah juga memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial bagi pekerja korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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Selain itu, para korban dan keluarga pekerja yang meninggal dunia berhak mendapatkan manfaat dan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini bertujuan meringankan beban korban dan memastikan kesejahteraan mereka terpenuhi di tengah proses pemulihan dan investigasi yang sedang berjalan.