Kemnaker dan TikTok Indonesia Kolaborasi Tingkatkan Talenta Ekonomi Digital Lewat Program BISA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan TikTok Indonesia melalui program BISA Bareng TikTok untuk mengembangkan talenta di sektor ekonomi digital. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan di era digital, serta menargetkan penciptaan 100.000 alumni pelatihan dalam setahun untuk mendorong kewirausahaan dan penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menjalin kemitraan strategis dengan TikTok Indonesia melalui program BISA Bareng TikTok. Inisiatif ini dirancang secara khusus untuk memperkuat pengembangan talenta di sektor ekonomi digital Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepahaman bersama yang fokus pada pelaksanaan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling).

Tujuannya adalah untuk membekali tenaga kerja dengan kemampuan yang lebih adaptif dan relevan terhadap dinamika serta perubahan yang cepat dalam dunia kerja era digital. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa latar belakang utama dibentuknya kerja sama ini adalah pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang kini telah menjadi salah satu pilar fundamental bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau mengutip laporan e-Conomy SEA yang memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai hampir 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.656 triliun pada tahun 2025. Angka ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan sektor e-commerce sebagai penyumbang terbesar. Perkembangan pesat ini tidak hanya menciptakan pasar baru yang signifikan, tetapi juga secara fundamental mengubah pola kerja masyarakat. Ruang digital kini telah berevolusi melampaui sekadar kanal transaksi; ia telah menjadi sebuah ekosistem yang dinamis dan terus berkembang dalam penciptaan berbagai peluang kerja. Individu yang sebelumnya bergantung pada sektor-sektor pekerjaan tradisional kini mulai merambah ke ranah digital, mengambil peran sebagai reseller, dropshipper, kreator konten, live streamer, hingga affiliate marketer. Meskipun potensi ekonomi digital terus mengembang, Menteri Yassierli menyadari bahwa tantangan dalam hal penguasaan keterampilan masih menjadi isu krusial. Terutama, kemampuan dalam strategi konten yang efektif, teknik penjualan digital yang mumpuni, dan analisis pasar yang mendalam masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, program pelatihan yang bersifat praktis dan sangat relevan menjadi sangat esensial guna memastikan bahwa manfaat dari ekonomi digital dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh spektrum masyarakat yang lebih luas. "Program ini hadir untuk memberikan pelatihan praktis guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sekaligus membangun kapasitas trainer nasional sebagai agen literasi digital," tegas Menteri Yassierli. Sebagai langkah awal dalam implementasi kerja sama ini, program BISA Bareng TikTok telah menggaet 1.400 peserta yang terdiri dari 400 peserta yang mengikuti pelatihan secara tatap muka (offline) dan 1.000 peserta yang berpartisipasi secara daring (online). Peserta ini berasal dari berbagai latar belakang, meliputi para instruktur baik dari sektor pemerintah maupun swasta, tim humas dan media sosial Kemnaker, serta masyarakat umum. Kelompok masyarakat umum ini mencakup calon kreator konten, affiliate marketer, penjual online, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta para pencari kerja yang ingin meningkatkan prospek mereka di era digital. Pelatihan ini mencakup dua materi pelatihan utama yang sangat spesifik dan relevan dengan kebutuhan industri digital saat ini, yaitu Pelatihan TikTok Live Streaming Host dan Pelatihan Content Commerce Talent Development. "Di sini juga ada instruktur, nanti mereka ikut paket pelatihan training of trainers atau ToT, dan mereka nanti akan menjadi pelatih untuk melakukan pelatihan BISA ini di balai-balai," jelas Menteri Yassierli. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa instruktur yang telah menyelesaikan pelatihan ini akan berperan sebagai trainer bagi masyarakat umum pada tahap selanjutnya. Target ambisius yang dicanangkan adalah program ini diharapkan mampu melahirkan setidaknya 100.000 alumni pelatihan dalam kurun waktu satu tahun. "Tentunya tujuan akhir pelatihan ini adalah penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan semangat kewirausahaan di seluruh Indonesia, sehingga tercipta ekosistem digital yang inklusif dan tangguh," ujar Menteri Yassierli, menekankan dampak positif yang diharapkan dari program ini bagi perekonomian nasional. Metodologi pelatihan yang diterapkan mengadopsi pendekatan hands-on dan learning by doing. Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami aspek teoritis dari materi yang disampaikan, tetapi yang terpenting, mampu mempraktikkan secara langsung berbagai teknik pembuatan konten yang menarik dan strategi digital yang efektif. Skema pelatihan ini diharapkan dapat mendorong replikasi program pelatihan secara mandiri, meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan oleh Kemnaker, serta membuka berbagai peluang pendapatan baru bagi masyarakat luas. Menteri Ketenagakerjaan juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada TikTok atas kontribusi nyata dan komitmen kuat mereka dalam mendukung pengembangan pelatihan vokasi di tingkat nasional. "Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tetapi juga memiliki tenaga kerja lokal yang unggul, kreatif, dan mampu bersaing di kancah global," tegasnya. Menteri Yassierli berharap kolaborasi ini akan terus tumbuh secara inklusif, memperluas akses kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan pada akhirnya memperkuat daya saing Indonesia di era digital yang semakin kompetitif. Senada dengan pandangan Menteri Ketenagakerjaan, Head of Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menegaskan bahwa peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital saat ini memang semakin terbuka lebar. Namun, beliau juga menggarisbawahi bahwa belum semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Oleh karena itu, TikTok memandang kolaborasi ini sebagai sebuah langkah strategis yang sangat penting untuk dapat memperluas jangkauan pelatihan yang relevan dan aplikatif, sehingga lebih banyak individu dapat terbekali dengan baik untuk bersaing di era digital





